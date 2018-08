Letették az Etelka sori sportkomplexum alapkövét - Ma kezdik az új uszoda építését

Június végén született döntés arról, hogy a kormány megemelt összeggel támogatja a szegedi fedett uszoda építését. Lapunkban is beszámoltunk arról (2018. június 22.: 16 milliárdot kapott Szeged a kormánytól – Heteken belül elkezdik a fedett uszoda építését), hogy a beruházás költsége a korábban tervezettekhez képest több mint 5 milliárd forinttal emelkedett. Július 31-én aláírták a támogatási szerződést, amelyben a Miniszterelnökség vállalta, hogy a Modern Városok Programban az Etelka sori sportuszoda és a kapcsolódó infrastruktúra megvalósítására harminc napon belül – augusztus 30-ig – elutalja az erre az évre ütemezett 4,1 milliárd forintot, jövőre pedig a fennmaradó részt. Múlt héten érdeklődtünk Szegeden (2018. augusztus 18.: Aláírták a 16 milliárdos támogatói szerződést – Hamarosan kezdődik a fedett uszoda építése), kiderült, a civilek és a sportolók is nagyon várják már az új létesítményt, nagy szükség van több medencére a városban.A szegediek régi álma, úgy tűnik, egyre közelebb jár a megvalósításhoz, szerda délelőtt ugyanis letették az Etelka soron a fedett sportuszoda alapkövét. Botka László polgármester az eseményen elmondta, terveik és reményeik szerint 425 nap múlva Magyarország legmodernebb és legszebb uszodája fog itt állni. Hozzátette, nagyon várták már ezt a beruházást, hiszen a 170 ezres városnak nincs rendes sportuszodája. Az időkapszulát Botka László és Paár Attila, a West Hungária Bau Kft. ügyvezetője mellett Szabó Sándor, a körzet országgyűlési képviselője és Joób Márton, a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnöke helyezte el az alapkőben, a leendő nagy medence alatt. A beruházás kormányzati támogatásból valósul meg, így érdeklődtünk arról, hogy az alapkőletételre meghívták-e a kormány képviselőit. A nyilvános sajtóeseményen Kalmár Gábor kabinetvezetőtől azt a választ kaptuk, kérdésünket küldjük el írásban.A fedett uszodát konzorciumban a győri székhelyű West Hungária Bau Kft. és szegedi Dél-Konstrukt Zrt. építi fel. A győri építőipari cég már több uszodát épített, köztük Győrben és Budapesten is. Ügyvezetőjük kérdésünkre elmondta, csütörtökön megkezdik az alapozási munkálatokat. Paár Attila hozzátette, nagyon szoros ütemtervet állítottak össze, a tervek szerint az uszoda épülete az ősz végén kezd majd kiemelkedni a földből, jövő októberre pedig el kell, hogy készüljön. A győri mellett egy szegedi cég is részt vesz a munkálatokban, a Dél-Konstrukt Zrt. munkatársai a projekt irányítási feladatait látják el. Klein Norbert operatív igazgató hangsúlyozta, cégük az ország minden területén tevékenykedik, ám székhelyük Szegeden van. Szegedi lakosként és gyermekes apukaként ő maga is átérzi azt, mennyire fontos feladat előtt állnak. Hálás a lehetőségért a városnak és a kormánynak, hogy biztosította a financiális hátteret. A cég vezetője azt is elárulta, hogy csúcsidőszakokban csaknem ezer munkás fog majd dolgozni az építkezésen.A 13 ezer négyzetméter alapterületű sportkomplexum mindenben megfelel a nemzetközi szabványoknak. A modern, fedett uszodában lesz egy 50×25 méteres, 10 pályás versenymedence. Ehhez társul egy 1169 fős fix lelátó, emellett egy bemelegítő és egy melegvizes tanmedence, valamint egy külső-belső lazító, ülő medence és edzőterem is része lesz a létesítménynek.