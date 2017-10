Levegőben kell megjavítani a repülőgép motorját: 20-szor nagyobb számítógépet sóznak ránk a szükségesnél

Az információtechnológia (IT) biztonságán a legnagyobb lyuk az emberi oldalon van. Mindaddig, amíg a közlekedésben nem szabályozták, hogy csak az ülhet a volán mögé, aki megszerezte a jogosítványt, addig a legnagyobb probléma ezen a területen is a humán oldal volt. És elég nagy felfordulást okozott, amikor a gyors autó először jelent meg a lassú tehén mellett. Mindezt Kürti Sándor, az adatmentéssel és -biztonsággal foglalkozó Kürt Zrt. alapító elnöke mondta, akivel a minap beszélgettünk a Félelem és Védelem című konferencián Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórában.

Repülőgépes példát is mondott a szakember. Ameddig nem szabályozták, hogy mit lehet felvinni a fedélzetre, addig nem a technikai, hanem az emberi oldalon volt a nagyobb probléma. Hangsúlyozta, hogy ma már a nagy rendszerek egyre jobban megfelelnek a napi elvárásoknak, és az informatikának is erre az útra kell lépnie.– Az, hogy az internet ennyire átjárható, és mindenkinek minden irányból zöld utat jelez, túl nagy szabadság – mondja Kürti Sándor, hozzátéve, ha egy vállalat megy ki szabályozás nélkül a netre, azt nagyon megbünteti az élet. Ilyenkor jön az, hogy az informatika a levegőben szereli a repülőgépmotort, mert a cég rendszere nem állhat le, menet közben kell megjavítani.Egy ideggondozóból elbocsátott ember leülhet a számítógépe elé, és ott olyan veszélyes dolgokra képes – akár megrendelésre is –, hogy az aggodalomra ad okot. – Nincs megfelelő szabályozás, bárki elbújhat változó IP-címek mögé, így lehetetlen nyomon követni, hogy ki ül a monitor mögött – hangsúlyozza a szakember, hozzátéve, hogy akik rendet akarnak, azonosítható IP-címeket szeretnének.

Kürti Sándor úgy gondolja, ha valaki véleményt mond egy közösségi oldalon, álljon ki mellette, mert nagy károkat lehet okozni komoly rendszereknek is. Ugyanakkor fontos, mondjuk a gyereknek, hogy óvatosan kezelje az okostelefont, ne menjen fel mindenféle – ahogy fogalmazott – ocsmány oldalra, mert felnőttkorában komoly baja lehet belőle. Az internet mindent megőriz.Az informatikában bármi összedugható, itt nincs minőségbiztosítás, miközben a villamosipari gépeknél vagy éppen a gyógyszereknél ez már régen megvalósult, utóbbiakra például nagyon szigorú eljárásrendet dolgozott ki az emberiség. – Megnyugtató, ha egy Kalmopyrint Bangladesben vagy Berlinben veszek meg, az ugyanaz lesz, mintha itthon, Budapesten kapnám a patikában – mondja a szakember, hozzátéve, hamisítások persze lehetnek, de ez az értékesített mennyiséghez képest elenyésző. Nagyon szigorú minőségbiztosítási rendszerek működnek a gyógyszeriparban, és ezeket a szabályozásokat szerinte a számítástechnika, az internet világában is végre kell(ene) hajtani.

– Azoknak a cégeknek, amelyek az informatikát irányítják, óriási tőkéjük és a befolyásuk van, így nincs kedvük a rendszert szabályozni, nem érdekeltek abban, hogy ez tiszta, átlátható legyen – mondta nem kis megdöbbenésünkre.Példát is hozott. Amikor számítógépet vásárolunk, hússzor nagyobbat veszünk, mint amekkorára szükségünk van, erre beszélnek rá. Ugyanis az internetről viszonylag rövid idő alatt olyan sok spam, vagyis kéretlen reklámüzenet, levélszemét kerül a számítógépre, hogy az lehetetlenné teszi a böngészést. – Közútra nem veszünk egy autóbuszt, ha négy embert akarunk szállítani, a számítógépnek 60 embert kell elvinni, miközben elég lenne kettő is. A sok spam azonban ezt nem engedi meg, és persze a gyártóknak is előnyös, hogy hússzor akkorát tud eladni – érvel a szakember.