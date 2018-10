Levelet hátrahagyva eltűnt a 18 éves fiú - A szegediek segítségét kérik

Édesanyja egy levelet talált a lakásban, melyből kiderül: ő döntött úgy, hogy nem megy haza. Családjától megtudtuk: Péter rendes, megbízható fiatalember, de labilis lelkületű. Mobiltelefonja reggel még be volt kapcsolva, a cellainformáció alapján akkor Tarjánban a Piroska tér, Víztorony tér örnyé én tartózkodott. Aki felismeri, hívja a rendőrséget.Családja és a rendőrség is keresi a 18 éves Hegedűs Pétert, aki hétfő reggel távozott otthonából és azóta nem adott életjelt magáról. Édesanyja egy levelet talált a lakásban, melyből kiderül: ő döntött úgy, hogy nem megy haza. Családjától megtudtuk: Péter rendes, megbízható fiatalember, de labilis lelkületű. Mobiltelefonja kedd reggel még be volt kapcsolva, a cellainformációk alapján akkor Tarjánban a Piroska tér, Víztorony tér környékén tartózkodott.Az eltűnt fiatalember 180-185 centiméter magas, átlagos testalkatú, barna, sűrű, hullámos hajú. Mindkét fülében hallókészüléket visel. Amennyiben készülékét kivette vagy lemerült, nagyon gyengén hall, az is lehet, hogy nem reagál a szólításra. Eltűnésekor barna farmer szabású nadrágot, sötétkék polár felsőt és barna kapucnis dzsekit viselt, és egy sötétkék hátitáska is volt nála. Aki felismeri, hívja a rendőrséget.