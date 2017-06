Levendulák között repkednek a nyilak: csak győzze erővel ezt a rengeteg hétvégi programot!

Levendulaünnep Mórahalmon III. Mórahalmi levendulaünnep, június 17–18., szombat, vasárnap

Aradi Tanya és Élménybirtok, Mórahalom

Június 17. szombat, 10–18 óra: levendulák ihlette ízek, illatok, aromák; kézművesjátszóház, ahol elsősorban a levendula feldolgozásának különböző módjait ismerhetik meg a fiatalabbak és idősebbek. 11 óra: előadás a levendula gyógyhatásairól és kozmetikai felhasználási lehetőségeiről. 14–15 óra: levendulabuzogány készítése. 16 óra: előadás a levendula gyógyhatásairól és kozmetikai felhasználási lehetőségeiről.



Június 17., szombat, 10–16 óra: Levendula szedd magad akció. A virágzás függvényében a készlet erejéig! Várjuk azokat az érdeklődőket, akik a virágzó levendulamező szemet gyönyörködtető látványa mellett szeretnék a szedés élményét is átélni. A résztvevők aratótáskát a helyszínen tudnak vásárolni. A levendula szedése kizárólag a helyszínen megvásárolt, emblémás aratótáskába lehetséges. Előzetes regisztráció nem szükséges! Aratótáska: 2000 Ft darabonként. A kézművesvásárban szappanok, szörpök, decoupage ajándékok, saját nevelésű palánták, csokrok megvásárolhatók.



Június 18., vasárnap, 10–16 óra: levendulás italok és sütemények kóstolása. 11 óra: előadás a levendula gyógyhatásairól és kozmetikai felhasználási lehetőségeiről. Lesz kézművesjátszóház, ahol elsősorban a levendula feldolgozásának különböző módjait ismerhetik meg a fiatalabbak és idősebbek. 14–15 óra: levendulabuzogány készítése. 16 óra: előadás a levendula gyógyhatásairól és kozmetikai felhasználási lehetőségeiről.



VI. SunCity – ParaPark Szeged (B kategóriás) StrandröplabdaKupa

Június 17., 18., szombat, vasárnap

Szeged, SunCity Szabadidőközpont

Június 17., szombat: férfi párosok és női párosok. Délelőtt 2 pályán a férfiak, majd 2 pályán a nők, utána pedig 1-1 pályán folytatódik.

Június 18., vasárnap: vegyes párosok.



Magyar Úszás Napja

Június 17., 18., szombat, vasárnap

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

Gyere és csobbanj velünk a magyar úszás napján. Minden napijegy mellé úszójegyet adunk ajándékba! Egész hétvégén vizes programokkal, játékos vetélkedőkkel várunk.



Óriási buli a strandon

Június 18., vasárnap, 13 óra

Szentesi Fürdő

Négy helyszínen várja rendezvényeire a vendégeket a Szentesi



Vakációindító apák napi Tökmagbuli

Június 18., vasárnap, 15 óra

Szeged Plaza

A gyerekeket szuperjármű-bemutató, hajómodell-bemutató, a II. Tökmag kismotoros fesztivál, a Pindúr&Pandúr Gyermekszínház előadása és egy fergeteges Tökmagbuli várja. De lesz mesés arcfestés, tündöklő csillámtetkó-, papírsárkány-készítés, Pónicikli és tombola is. Az apukák motorkiállításra és ügyességi sörivó versenyre számíthatnak.



Mosolypart Gyermekfesztivál

Június 18., vasárnap, 10–16 óra

Újszegedi Partfürdő

Zenés gyermekműsorok, családi vetélkedő értékes nyereményekkel, ugrálóvár, trambulin, élő csocsó, Csillagösvény labirintus, kutyasuli-bemutató, kézműves-foglalkozások, íjászat, lovas kocsikázás, sárkányhajózás várja a családokat.



Hangverseny

Június 17., szombat, 18 óra

Szent-Györgyi Albert Agóra

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara hangversenyére a belépés díjtalan.



Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatója

Június 8–18., csütörtök–vasárnap

A Csongrádi sugárút és a Makkosházi körút sarka

Extrém cirkuszi világszám! A Sky Fighters repülő motorosok 20 méteres ugrása a cirkusz légterében. A világ legnagyobb egzotikusállat-produkcióját vezeti elő Merrylu Richter és ifj. Richter József. Zsiráfok, zebrák, tevék, lámák, elefántok. Rosi Hochegger komikus lóidomítását és a világ legjobb kutyarevü-produkcióját mutatja be. Előadások: hétköznap 18 óra, szombat és vasárnap 15 és 18 óra, június 18., vasárnap 11 és 15 óra.



Nyári Vadasparki Éjszaka

Június 17., szombat, 19 óra

Szegedi Vadaspark

Egészen késő éjszakáig az állatkertben lehet tartózkodni, amely teljesen más arcát mutatja az esti sötétben, mint amit nappal megszokhattunk.

A hagyományosnak tekinthető rozsomák- (19.15 óra), oroszlán-látványetetésen (21.30 óra), a borjúfókák esti edzésén (20 óra) és a hüllősimogatáson túl egy újabbal programmal egészítik ki a látnivalókat: a barna medvék esti vacsorájával (20.30 óra).



XI. Nyílzápor és Íjásztalálkozó

Június 18., vasárnap

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Az idei rendezvény különlegessége, hogy Ópusztaszerre érkeznek a nagyszentmiklósi kincsek. 9.00–12.00: íjászregisztráció a székely kapunál. 9.00–13.00: Szeri Hétpróba íjászverseny 2. forduló a Kunpár mögötti területen. 11.00: „Puszták aranya" című kiállítás megnyitója a látogatóközpont aulájában. 13.00: Honfoglalás kori lovasbemutató a lovaspályán. 13.30: A Nomád Tábor elindul a Nyílzápor helyére, a haditáborok területére. 14.00: nyílzápor a pozsonyi csata jubileumi, 1110. évfordulójának a tiszteletére az emlékpark mellett. 15.00: Arany Nyílhegy díj átadása, íjászverseny eredményhirdetése az emlékpark mellett.



Belvárosi séta

Június 17., szombat, 11 óra

Tourinform-iroda

Az érdeklődők bejárhatják a Széchenyi teret, megcsodálhatják a városházát, a Sóhajok hídját, megtudhatják, miért Kossuth Lajos szobra áll a Klauzál téren, és kiről-miről kapta a nevét a Kárász utca. Arra is fény derül, miért áll a szegedi vár maradványa az utca szintjénél két méterrel mélyebben, mióta nézi merengve Erzsébet királyné a színházat, mikor szólal meg Dankó Pista márványhegedűje, és mi az a fogadalom, amelyből a szegedi dóm megszületett. A séta időtartama: 2 óra.



Kis színháztörténeti séta

Június 17., szombat

Szeged, Klauzál tér

A séta során megismerhetik a szegedi színjátszás történetét, a város színjátszó helyeit és a jelenlegi Szegedi Nemzeti Színház épületét. Részvételi díj: 1000 Ft/fő Jelentkezés: szegeditourisma@gmail.com e-mail-címen vagy a helyszínen. Mozi SZEGED



BELVÁROSI MOZI

ZSIGMOND VILMOS TEREM

Verdák 3. (m. b.): ma 14 óra.

Verdák 3. – 3D (m. b.): ma 16 óra.

Csajok hajnalig (m. b.): ma 18, vasárnap 18.30 óra.

Jonas Kaufmann: Az én Itáliám (koncertfilm): ma 20 óra.

A múmia – 3D (feliratos): vasárnap 20.30 óra.



BALÁZS BÉLA TEREM

Verdák 3. (m. b.): vasárnap 14 óra.

Kincsem (magyar): ma és vasárnap 16 óra.

Jupiter Holdja (magyar): ma 18.30 óra.

A múmia (m. b.): ma 20.45 óra.

After Spring comes Fall (német játékfilm): vasárnap 20 óra.



CSŐKE JÓZSEF TEREM

Lenge mesék (magyar): ma és vasárnap 15 óra.

Az óra (feliratos): ma és vasárnap 16.15 óra.

A kertész titka (feliratos): ma és vasárnap 18.15 óra.

Wonder Woman (m. b.): ma 20 óra.

Jupiter Holdja (magyar): vasárnap 20 óra.



PLAZA CINEMA CITY

Csajok hajnalig (m. b.): ma és vasárnap 11.30, 13.40, 15.50, 18, 20.10 és ma 22.20 órakor is.

Verdák 3. (m. b.): ma és vasárnap 10.45, 15.15 óra.

Volt egyszer egy Venice (m. b.): ma és vasárnap 10.15, 14.30, 16.30, 20.30 és ma 22.30 órakor is.

Verdák 3. – 3D (m. b.): ma és vasárnap 13, 17.30, 19.45 óra.

A galaxis őrzői 2. – 3D (m. b.): ma és vasárnap 11.20, 16.50 és ma 22 órakor is.

A Karib-tenger kalózai – Salazar bosszúja – 3D (m. b.): ma és vasárnap 12, 14.40, 17.20, 20 óra.

A múmia – 3D (m. b.): ma és vasárnap 11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15 és ma 22.30 órakor is.

Bébi úr – 3D (m. b.): ma és vasárnap 12.30 óra.

Wonder Woman – 3D (m. b.): ma és vasárnap 14, 19.30 és ma 22.15 órakor is.

A galaxis őrzői 2. (m. b.): vasárnap 16.50 óra.

A Karib-tenger kalózai – Salazar bosszúja (m. b.): ma és vasárnap 10, 19 és ma 21.40 órakor is.

A múmia (m. b.): ma és vasárnap 12.30, 14.45, 17, 19.15 és ma 21.30 órakor is.

Alien: Covenant (m. b.): ma 21.50 óra.

Bébi úr (m. b.): ma és vasárnap 10.30 óra.

Csápi: Az óceán hőse (m. b.): ma és vasárnap 10 óra.

Egy ropi naplója – A nagy kiruccanás (m. b.): ma és vasárnap 11.45, 14.15, 16.15 óra.

Jupiter holdja (m. b.): ma és vasárnap 13.45 óra.

Romazuri (m. b.): ma és vasárnap 12.15, 18.10 óra.

Utóhatás (m. b.): ma 22.30 óra.

Wonder Woman (m. b.): ma és vasárnap 16.15 óra.



SZEGED

A közéleti kávéház rendezvénye

az Összefogás Szegedért Egyesület Kulturális központban (Földváry u. 3.)

ma 15 óra: bemutatkoznak a Talent Tini klub énekesei,

ma 18 óra: zenés, táncos est, slágerekkel.



Az Alsóvárosi tájházban

ma 16–20 óra: kézműves-foglalkozások: fűszertartó, illatzsák, gyógynövényes képeslap és üdvözlőkártya, gyógynövényes poháralátét készítése, kavicsfestés, gyertyaöntés gyógynövényekkel,

ma 17–18.30 óra: előadások: A bibliai ember gyógynövényei – dr. Pulics Julianna előadása, Gyógyító parasztok, javasok – Erdélyi Mónika Villő előadása,

18.30–20 óra: Csak természetesen – kecsketejből és gyógynövényfőzetekből készült szappanok, ajakír, bőrradír és más természetes kozmetikumok készítése,

20–21 óra: Tűzugrás – Szent Iván-napi játékok, almasütés. Belépő: 500 Ft/fő.



A Szeged, SunCity Szabadidőközpontban Strandröplabdakupa – ma: férfi párosok és női párosok. Délelőtt 2 pályán a férfiak, majd 2 pályán a nők, utána pedig 1-1 pályán folytatódik,

vasárnap: vegyes párosok.



A vadasparkban

szombat 19 óra: Nyári vadasparki éjszaka – egészen késő éjszakáig az állatkertben lehet tartózkodni, amely teljesen más arcát mutatja az esti sötétben, mint amit nappal megszokhattunk. A hagyományosnak tekinthető rozsomák- (19.15 óra), oroszlán-látványetetésen (21.30 óra), a borjúfókák esti edzésén (20 óra) és a hüllősimogatáson túl egy újabbal programmal egészítik ki a látnivalókat: a barna medvék esti vacsorájával (20.30 óra).



A plázában

vasárnap 15 óra: Vakációindító apák napi Tökmagbuli – a gyerekeket szuperjármű-bemutató: igazi kukásautó, tűzoltóautó, rendőrautó és -motor, hajómodell-bemutató, papírsárkány-reptetés, II. Naaagy Szegedi Gyermekmotoros felvonulás, a Pindúr&Pandúr Gyermekszínház előadása és egy fergeteges Tökmagbuli várja. De lesz mesés arcfestés, tündöklő csillámtetkó-, papírsárkány-készítés, Pónicikli és tombola is. Az apukák motorkiállításra és ügyességi sörivó versenyre számíthatnak. Aki teheti, hozzon magával egy kevésbé használt játékot, plüsst, könyvet, amit Szeged óriás játékgyűjtő dobozába együtt dobnak be. Az összegyűlt játékokat a helyi bölcsődékbe, óvodákba és a védőnői hálózathoz juttatják el, így pótolva a néhol sajnos nagyon szegényes játékállományt.



Az újszegedi Partfürdőn

vasárnap 10–16 óra: Mosolypart Gyermekfesztivál – zenés gyermekműsorok, családi vetélkedő értékes nyereményekkel, ugrálóvár, trambulin, élő csocsó, Csillagösvény-labirintus, kutyasuli-bemutató, kézműves-foglalkozások, íjászat, lovas kocsikázás, sárkányhajózás várja a családokat.



A Makkosházi körút és a Csongrádi sugárút sarkán

szombaton 15, 18, vasárnap 11, 15 óra: A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatója.



II. GYÁLARÉTI CSALÁDI SPORTNAP

ma 8 órától: kispályásfoci-torna, pingpongverseny, sakkverseny, rövidtávú futóverseny. Gyerekeknek külön játékos vetélkedők: sárkányvívás, célba dobás, rönkvívás, karika célba dobás, 10–18 óráig ingyenesen használható gyermek ugrálóvár és élő csocsó.



A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben

szombat és vasárnap: a magyar úszás napja – Gyere, és csobbanj velünk a magyar úszás napján. Minden napijegy mellé úszójegyet adunk ajándékba! Egész hétvégén vizes programok, játékos vetélkedők.



A vásártéren

vasárnap: Országos kirakodó- és állatvásár – ruhák, régiségek, fémáruk, játékok és bizsuk, büfék; haszonállatok, háziállatok vásárlására is van lehetőség.





SZENTES

A Művészetek Házában (Petőfi u. 4.)

szombat10–15 óra: minőségi magyar gasztronómiai és kézműves termékek árusítása, sült kolbász és töltött káposzta készül a látványkonyhában, hagyományos kürtőskalács sül, kézműves sörök és borok, stb.



A fürdőben

vasárnap 13 óra: Óriási buli a strandon – a wellnessrészlegen 13 órától Lakatos Márk, az ország legnépszerűbb stylistja tart kötetlen, interaktív előadást. Öttagú csapata 14 órától stílustanácsadással várja az érdeklődőket. A csúszda melletti zöld területen fölállított nagyszínpadot 13 órától elfoglalják az óvodások. 15 órakor lépnek színpadra a Seres fivérek, kezdődik a Zenével a rákos gyermekekért elnevezésű koncert. 19 órától sorsolják a tombolát, amelynek fődíja egy mezőkövesdi hosszú hétvége. A sorsolást követően az Over3, majd a First zenekar ad koncertet. Az 50 méteres medencében 13 órától vízilabdázó apák és fiúk közötti barátságos mérkőzés zajlik, hírességet is várnak erre az alkalomra.



A Hungiban

szombat 22 óra: Hungi Emelet Nyitó Party – DJ/Házigazda: Andrew Junior. Az estét a Rádió88 Napozóválogatottja színesíti, isteni koktélok, Origami strandruhák. A mindig szexi Andrew Junior szexi zenékkel készül. Belépő: 1000 Ft, 23 óráig a belépés díjtalan.



A Szent-Györgyi Albert Agórában

Szombat 18 óra: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara hangversenyére a belépés díjtalan.



A makói Zenepavilon

vasárnap 19 óra: Mixtura Popularis Quartet-koncert.



A Felsőpárti sörözőben (Szentes, Jókai u. 78.)

szombat 21 óra: Spirity & Shiva élő koncert és buli. Belépő 22 óráig ingyenes, utána 500 Ft.



Kiállítás



A DÉMÁSZ Galériában

július 4-éig, munkanapokon 9–19 óráig tart nyitva a XXV a XV-ben című kiállítás.



A Millenniumi Klubban

június 28-áig tart nyitva Mariusz Nowicki Az idő pókhálója című kiállítása.



A Belvárosi kamara galériában (Belvárosi mozi 2. emelet)

július 16-áig látható Rohonka Andrea képzőművész Képeslapok című kiállítása.



A Tiszavirág Hotel és Étteremben

megnyílt Belecz Anikó, Paragi Éva és Simon Erika kiállítása.



A kormányhivatal épületében (Rákóczi tér 1.)

megnyílt a Bibó Istvánról készült vándorkiállítás. A tablókon Bibó élete és munkássága elevenedik meg. A tárlat július közepéig látható nyitvatartási időben.



A SZAB-székházban (Somogyi u. 7.)

június 18-áig, 9–18 óráig látható Szabados Árpád kiállítása.



A Dóm galériában (Dóm tér 16.)

augusztus 26-áig látogatható Simon Miklós képzőművész kiállítása.



A Délvidék Házban (Közép fasor 1–3.)

augusztus 31-éig, munkanapokon 8–16 óráig látható a „Renghet a föld s dűlhet, de magyar hűség nem ingad..." A nagy háború magyar csapat-, patrióta- és propagandajelvényei címmel történeti kiállítás.



Szegedi Hadipark (Gomba u. 1/B)

Tankok, ágyúk, helikopterek. Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óra (szegedihadipark.hu).



A kecskési művelődési házban (Újvidéki u. 4.)

június 23-áig látható Markos Anna Útkeresés című kiállítása.



A Móra Ferenc Múzeumban

szeptember 30-áig: Láthatatlan – Elődeink tárgyai a sötétből című, audionarrációval akadálymentesített kiállítás,

december 31-éig: Páratlanok – A szegedi papucs története,

december 31-éig, naponta 10–18 óráig várja látogatóit a Plakart – vizuális művészet a számítógépes grafika előtt (1890–1956) című kiállítás,

állandó kiállítások (egész évben, folyamatosan látogathatók): Móra Ferenc-emlékszoba; „Csak egy Földünk van" – természettudományi kiállítás; „Szöged hírös város" – néprajzi kiállítás; Minden, ami arany – régészeti látványtár.



A Fekete Házban (Somogyi u. 13.)

szeptember 1-jéig látogatható a PsychArt – Művészet és Pszichiátria című kiállítás. A tárlaton a Budapest Art Brut Galéria gyűjteménye és az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinika Foglalkoztatói Műhelye mutatkozik be,

állandó kiállítások (egész évben látogathatók): Zsánerképek – A polgári lakáskultúra múltja Szegeden; Köves L. Imre korsói.



A Somogyi-könyvtárban

június 26-áig: A fontmunkások a könyvtárba mentek – Kóthay Gábor Munkácsy-díjas grafikusművész, tipográfus kiállítása

július 1-jéig: Anno 1917,

július 1-jéig: Humor a művészetben: A komédiától a iróniáig,

július 1-jéig: Vaszary Gábor író, újságíró, forgatókönyvíró emlékező kiállítása.

július 2-áig: A magyar Gaudí – 140 éve született Magyar Ede, a szegedi szecesszió építész,

szeptember 1-jéig: Manóságok – kiállítás a Manó Könyvek Kiadó illusztrátorainak rajzaiból.



Az Agóra Gyermekkuckóban

július 28-áig: Adria virágai – fotókiállítás.



A Csillag téri fiókkönyvtárban

június 30-áig: a Nap-Fény Fotókör Egyesület tagjainak Erdélyi kirándulás című közös kiállítása.



Az Északvárosi fiókkönyvtárban

június 30-áig: Iránytű az olvasáshoz – kiállítás a Könyvtári kincskeresés játék illusztrált gyermekkönyv-ajánlóiból.



A Hangoskönyvtárban

Megnyílt a Tájak, városok című fotókiállítás, a Nap-Fény Fotókör Egyesület kiállítása, amely július 6-áig tart nyitva.



A Klebelsbergtelepi fiókkönyvtárban

június 30-áig: Kis Sára: Vonások és mozdulatok – grafikai kiállítás.



A Móra utcai fiókkönyvtárban

június 30-áig: Schmidt Andrea: Könyv és olvasója – fotókiállítás.



A Petőfitelepi fiókkönyvtárban

június 30-áig: Pocsai Sándor: Erdély – fotókiállítás.



A Tápai fiókkönyvtárban

június 20-áig: Versek és rajzok – kisiskolások versillusztrációi.

június 30-áig: Emberek, életképek, elkapott pillanatok – kiállítás a Nap-Fény Fotókör képeiből.



A Kass Galériában

július 2-áig látható A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vizsgamunka-kiállítása.



Az Alsóvárosi Ferences Látogatóközpontban (Mátyás tér 26.)

Szögedön két abszolút van: az alsóvárosi templom és a Tisza – kiállítás, amely kizárólag tárlatvezetés keretében tekinthető meg, előzetes foglalás alapján (telefon: 20/502-1953, e-mail: info@latogatobarat.hu, weboldal: www.latogatobarat.hu).



A Bokor u. 14. szám alatt Farkas Gyula festőművész olajfestményeinek kiállítása, megtekinthető telefonon történő bejelentkezés után: 30/286-7061.



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

A BFMK-ban (Dr. Rapcsák A. út 7.) megnyílt Tóth Tamás Sándor Selfie című vándor-fotókiállítása.



A Tornyai János Múzeumban (Dr. Rapcsák András út 16–18.) augusztus 20-áig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig látható Péreli Zsuzsa képzőművész kiállítása, állandó kiállítások: A látvány raktára: butella, motolla, behívótábla; Hétköznapok Vénuszai; Az Alföld művészete – a kezdetektől napjainkig; Fél évszázad Hódmezővásárhelyen; Magyar tragédia 1944.



A KépKapTár Galériában (Bocskai utca 1.)

megnyílt a Bajai Nagy István Művészeti Egyesület kiállítása



Az Alföldi Galériában (Kossuth tér 8.)

július 2-áig várja látogatóit a XIV. Vásárhelyi Fotószimpózuim kiállítása,

július 2-áig tekinthető meg Csikós András festőművész Találkozás című emlékkiállítása.



Az Emlékpontban (Andrássy út 34.)

megnyílt A szabadság pillanatai. Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban című tablókiállítás,

június 30-áig látható a Kádár-huszárok és pártkatonák – munkásőrök Hódmezővásárhelyen, 1957–1989 című kiállítás.



KLÁRAFALVA

A faluházban megnyílt a Szerelmes Isten, hozd őket haza! – Szeged és Szeged környéki bakák az első világháborúban című kiállítás.



MAKÓ

A József Attila Múzeumban (Megyeház u. 4.) június 18-áig látogatható a számadás 1788–1950–2017 című kiállítás, amely a József Attila Múzeum és a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény néprajzi műtárgyait, Csanád vármegye néprajzi kincseit mutatja be, augusztus 15-éig látható Hadik Magda szobrászművész Az anyag életre kel című kiállítása,



SZENTES

A Koszta József Múzeumban (Kossuth tér 1.) megnyílt a Szecesszió az Alföldön című kamaratárlat, állandó régészeti kiállítás: Puszták népe.