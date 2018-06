Levendulaszüret Szőregen

Megfelelő száljárás esetén elég, ha az orrunk után megyünk a Szerb utcában, s könnyedén rátalálunk a levenduláskertre, ahol 600 négyzetméteren termesztik jelenleg az illóolajok királynőjének is nevezett növényt. A 2016 őszén telepített ültetvényen idén másodízben hirdettek virágszüretet szombaton, s folyamatosan érkeztek olyanok, akik élve a lehetőséggel, saját kezűleg szedtek ebből a különleges gyógynövényből. Akadt, aki az illata miatt kedveli, és ajándéknak szánta a lila virágból összeállított csokrot, míg mások a jótékony hatásait emelték ki a növénynek.A levendula mediterrán származású, Dél-Európából elterjedt növénynek. Az illóolajak királynőjének is titulált félcserje sok területen használható: belsőleg elsősorban nyugtató hatása miatt népszerű, míg külsőleg a sebek hámosításában lehet szerepe. Illata nyugtató hatással bír, de akár ruhásszekrényünket is illatosíthatjuk vele. Használhatjuk fűszerként is, szörpökhöz vagy süteményekhez, ám egyedi íze miatt érdemes először kevesebb mennyiségű levendulát felhasználni, mint amennyit a receptek előírnak.