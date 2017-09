Lexus: miért éppen Szeged?

Csúcsragadozó



A szalonnyitón – a szusit és a gésákat nem számítva – a Lexus LC 500 hibrid sportkupé lopta el a show-t. A modellből az első évben mindössze 50 darabot terveztek eladni Japánban, ám egy hónap alatt 1800-at rendeltek belőle – és hasonló a helyzet Európában is. A V6-os benzinmotorral kombinált villanymotor 4,7 másodperc alatt repíti az autót 100 kilométer/órás tempóra, a végsebesség 250-nél lehatárolt. Teszi mindezt 6,4 literes átlagfogyasztás mellett – 30 millió forint körüli árért.

A Lexus hivatalosan is megnyitotta Szegeden második magyarországi márkakereskedését. Így Budapesten kívül csak nálunk érhetők el a Mercedes, a BMW és az Audi után a negyedik legnagyobb luxusmárka modelljei. Nem a szegedi kishitűségből, inkább a gazdasági fejlettséggel párban járó fizetőképességből adódik a kérdés: miért éppen Szegeden?Ha fél évvel ezelőtt az átlag autósnak felteszik a kérdést, hogy melyik városban nyitja meg Budapest után második magyar márkakereskedését a Lexus, kevesen tippeltek volna a csongrádi megyeszékhelyre. Győr, Székesfehérvár, de még Debrecen is esélyesebbnek tűnt, de csak azért, mert nem ismerjük a japán gondolkodást.A Toyota 1990-ben alapított luxusmárkájának stratégiája nem a megszokott mintát követi: míg mások a minél gyorsabb és a lehető legteljesebb földrajzi lefedettségre törekszenek, a Lexus-szalon nyitásának jogát csak az évek, nemritkán évtizedek alatt bizonyított Toyota-márkakereskedések kaphatják meg. Nem csak a gazdaságot nézik, a japán vendégszeretetet megtestesítő Omotenashi filozófia a márka titka. A Lexusnál a világ minden táján úgy fogadják az ügyfeleket, mintha saját otthonukban látnák vendégül a legjobb barátjukat.– Miért éppen Szeged? – kérdeztük mi is szerda este az ünnepélyes szalonavatón Jacek Pawlakot. – Nem minden a gazdasági potenciál, inkább egy jó borhoz hasonlítanám a Lexust, a nemes ital is megfelelő pohárból, szép környezetben, jó barátokkal kóstolva az igazi. Az autónál egy dolog a technológia, ide kell a szív is – mondta a Toyota Central Europe elnöke, hozzátéve, a különleges márka nem mindennapi csapatot is igényel. Ez utóbbi adott a már 25 éve az egyik legkiszámíthatóbb hazai Toyota-márkakereskedésként működő Kovács Autóháznál. A monori vállalkozás 2013-ban vette át a Toyotát a csongrádi megyeszékhelyen.– Szeged egy nagyon modern, újdonságokra nyitott város, színvonalas egyetemmel, tettre kész fiatalokkal, meg vagyok róla győződve, hogy jó helyre került a Lexus második magyarországi bemutatóterme és márkaszervize – hangsúlyozta Jacek Pawlak, hozzátéve, ez nemcsak a város, az egész Délkelet-Magyarország lefedését jelenti.