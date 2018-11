Libákat terelő futószőnyeg - mutatjuk fotókon!

Fajtájából adódóan igazi terelőkutya, éppúgy, mint rokonai, a pumi és a mudi.Ősei vándorló, nomád életet éltek, miközben a pásztorkodással foglalkozó ősmagyarokkal a Kárpát-medencébe kerültek. Értelmes, eleven, karakteres kutya, éppen ezért kiváló házőrző, a családjához pedig igen hűséges. A többi ebbel is jól kijön, illetve más háziállatoknak is nagy barátja, ezért is alkalmazzák haszonállatok irányításához, hiszen a gazdájától kapott parancsokat gyorsan megérti. Ha úgy neveljük, hamar alkalmazkodik is hozzá.A tanítása még hatékonyabb lesz, ha némi játékkal, labdázással színesítjük. A jutalomfalatokról mindig gondoskodjunk, makacs természetét így kiküszöböljük, és a tudás is jobban berögzül.