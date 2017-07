Limonádét teszteltünk: hiába drága az alkoholmentes nyári ital, csak közepes a színvonala

Tudta?



A limonádé olyan mint a lecsó, készítésének nincsenek kőbe vésett szabályai. A hagyományos, klasszikus limonádé citromlé, cukor vagy cukorszirup és víz keveréke. A kellemesen savanykás ital tökéletes szomjoltó és frissítő. Érdemes belekarikázni egy kevés citromot is, hogy a héj aromája is gazdagítsa italunkat. Igaz, ennek ízét nem veszi át a limonádé, de nagyon mutatós a jégkockába fagyaszott gyümölcs is.

A fagylalt és a jégkrém mellett a nyári kánikula két másik klasszikus hűsítője, a fröccs és a limonádé. Alkoholos italokat munkaidőben fogyasztani tilos, ezért Hódmezővásárhelyen és Szegeden összesen öt helyen kóstoltunk limonádét.Először azt próbáltuk meg kideríteni, miért kerül az ital annyiba, amennyibe. – Ha rendesen csinálják, munkaigényes, ezért nem szeretik a vendéglátósok. Ha a citrom kilója ezer forint, és egy kilóban hat darab van, egy adaghoz pedig egy fél citrom kell, akkor csak a gyümölcs költsége 80 forint. A lime ennél is drágább és akkor még jön hozzá a szirup, a szóda és a menta. Bele kell számolni az alkalmazott bérét és a rezsiköltségeket, így lesz nálunk 150 forint egy deci limonádé. Persze olcsóbban is meg lehet csinálni, Olympos citromléből – magyarázta Füle-Barta Enikő, a Sugar & Candy desszertező tulajdonosa és üzletvezetője, aki szubjektív tesztünk elkészítésében segítségünkre volt.

Mennyit lenne hajlandó fizetni fél liter limonádéért? Semennyit, mert nem szeretem Semennyit, mert otthon elkészítem 150 forintot 300 forintot 500 forintot 750 forintot Szavazok!



Szavazás állása Semennyit, mert nem szeretem Semennyit, mert otthon elkészítem 150 forintot 300 forintot 500 forintot 750 forintot Mennyit lenne hajlandó fizetni fél liter limonádéért? Semennyit, mert nem szeretem Semennyit, mert otthon elkészítem 150 forintot 300 forintot 500 forintot 750 forintot 84 szavazat

Elsőként a Klauzál téri A Capella cukrászdába vezetett az utunk, ahol 3 decis és fél literes kiszerelésben árulják az italt. A házi limonádét közepesre értékeltük. Fotóriporter kollégánk szerint, aki „valami zöldet" hiányolt a pohárból, az ital édes és nem oltja a szomjat.Az Ady téri Nyugiban a két limonádé került annyiba, mint az A Capellában egy. „Olcsóbb, de nem sokkal jobb" – hangzott az ítélet. Menta ebben sem volt.Utolsó szegedi állomásunk egy viszonylag új hely, a város szélén szerkesztőségünk közelében nyílt Fortuna terasz. Itt végre hangulatos, egyedi bögrében érkezik a kétféle limonádé, amelyekbe végre mentalevél is merült. – Jól néz ki, kijön a menta íze, de ez sem kiemelkedő, ebben sincs túl sok plusz – mondta Enikő. A négy szegedi limonádé közül ez ízlett háromfős csapatunknak a legjobban, mert nem volt annyira édes mint a többi.Vásárhelyen a Sarokház házi készítésű limonádéját kóstoltuk meg. A citromkarikával és jégkockával felszolgált rostos ital savanykás ízével elviselhetővé teszi a júliusi kánikulát.

A legolcsóbb, citromléből



A poén kedvéért Szeged szerintünk legolcsóbb limonádéját is megkóstoltuk, amit az egyik Bartók téri pavilonban mérnek. Itt mindössze száz forintért ihatunk két deci igazi citromleves, vizes, cukros hűtött italt.

– Egy kis üdítő természetesség hiányzott az italokból. Egy karika gyömbér például. A természetes alapanyagok helyett szirupokkal, vagy szörpökkel próbálják változatossá tenni a limonádét – összegezte tapasztalatait fotóriporter kollégánk.