Lőhetne és harcolhatna a diák az iskolában

Egyelőre csak szakkörökben

Kevesebb a gond azokkal, akik dzsúdóznak

Zsombónak már van Európa-bajnoka is

A zsombói általános iskolában 2009 óta népszerű a sportlövészet

– Mindkét fiam dzsúdózik. Kevin 3, Olivér fél éve. Azért választottuk ezt a sportot, mert azt hallottam, önfegyelemre tanít. És persze a mai világban nem is árt, ha meg tudja védeni magát – mondta Pocsainé Török Andrea a Szegedi Judo Iskola SE tegnapi edzésén.Hozzátette, örülne, ha az iskolában is lenne erre lehetőségük a fiúknak. – A testnevelésórákon társastánc van. Azt Kevin nem igazán kedveli.Az édesanya jelenleg a délutáni sportkörbe hordja fiait, nem elképzelhetetlen azonban, hogy hamarosan már iskolai keretek között is lesz lehetőség ilyen edzésre. A kormány ugyanis a küzdősportokat és a lövészetet is szívesen látná alternatív sportolási lehetőségként a testnevelésórákon, és olyan szabadon választható kerettanterv kialakításában gondolkodik, amelyben ezek is megjelennének.Az ötlet egyébként nem teljesen újszerű – Csongrád megyében több iskola is van, ahol ezeket már beépítették a programsorba, igaz, egyelőre csak szakköri szinten. A mini dzsúdóprogram például már évek óta fut. – A Judo Szövetség tatamit biztosított a résztvevő intézményeknek, a pedagógusokat pedig kiképeztük – mesélte Vörös Zoltán dzsúdószakedző, aki szerint nem kell megijedni attól a gondolattól, hogy küzdősportot oktatnak az iskolákban.– A gyerekek ösztönösen is birkóznak. Ha ezt szabályos keretek között, szőnyegen teszik, csak biztonságosabbá válik az egész. Emellett megtanulnak esni, később pedig megvédeni saját magukat. Mindezeknek köszönhetően megelőzhetők különféle balesetek. A sportágnak pedig azért lenne hasznos az iskolai küzdősport, mert szakszerűbbé válna az utánpótlás irányítása.A Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskolában immár második éve tartanak dzsúdószakkört. – A heti egyszeri foglalkozásra 12-14 gyerek jár rendszeresen – mondta el Siriánné Nagy Otília pedagógus. Mint mesélte, az intézményben sok fegyelmezési problémás gyerek van, azokkal azonban, akik dzsúdóznak, sokkal kevesebb a gond. – Koncentrációra, fegyelemre tanítja őket ez a sport, agresszívvé semmiképpen nem válnak tőle. Persze nem állítom, hogy mindenkinél látszik a pozitív változás, de legalább ők is mozognak.Iskolai sportlövészetre is van példa megyénkben – a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskolában 2009 óta tartanak ilyen szakkört. A felszereléseket a Cél-Tudat Sportegyesület biztosítja hozzá.– Senki ne gondolja, hogy ez a lövöldözésről szól – szögezte le Jákó Gyula , az egyesület elnöke. – Először fegyelemre, a szabályokra és a fegyverkezelésre tanítjuk a gyerekeket, és csak utána lőhetnek. Ez egy kemény szellemi, fizikai sport, ami kitartásra és összpontosításra tanít. Fegyelmezett körülmények között pedig nem veszélyes.

A nyugállományú mérnök-ezredes elmondta, ehhez a sporthoz speciális körülmények kellenek. Ha azonban megvannak a felkészült vezetők és az eszközök, valóban lehet akár egy iskolai tornateremben is foglalkozásokat tartani. És ha valaki komolyan veszi, szinte bármit elérhet ebben az olimpiai sportágban – Zsombónak például már van Európa-bajnoka is. Kovács Csaba ráadásul éppen az iskolai szakkörben kezdte pályafutását.– Először csak az osztálytársaim jártak, ők szóltak, hogy menjek el én is kipróbálni – mesélte a kezdetekről a 18 éves fiatalember. – Apukám az elején nem támogatta, hogy fegyvert fogjak a kezembe, de aztán lejött az edzésre, és látta, hogy ezt sporteszközként használjuk, így onnantól neki sem volt vele gondja. A sok sikerélmény mellett magabiztosságot adott nekem a lövészet, és sokkal higgadtabb is lettem. Szerintem mindenképpen jó ötlet erre lehetőséget adni az iskolákban, ráadásul így sokkal több tehetséget is fel lehetne majd fedezni.