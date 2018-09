Londoni szépségkiállításra készül a szegedi fodrászmester - ez lesz a 25. alkalom

Szokodi László izgalmas útra készül. FOTÓ: szokodiacademy.hu

– Amikor először kiutaztam a rendezvényre, akkor még a régi Wembley-stadionban tartották. Pár év után átkerült az Excel kiállítóközpontba, és azóta ide látogat ki a több ezer szépségipart kedvelő – beszélt Szokodi László szegedi fodrászmester a Salon International-en szerzett tapasztalatairól.A szépségkiállításon a frizurák legújabb vágásai, festéstechnikái mellett nagyon sok szépségszalonbútor-gyártó cég is kiállít, akik a kiállításon az egyedi bútoraikat úgy rendezik be, mint egy szalont.– Nagy a fejlődés ezen a téren is, sok berendezés már nemcsak modern, hanem komputerizált. Fontos, hogy a vendég kényelmesen érezze magát míg vár vagy a szolgáltatást igénybe veszi – beszélt arról, milyen elvárásoknak kell a szakmának megfelelnie.Olyan érdekességeket is megosztott lapunkkal, minthogy a sok meghívott fellépő között kiknek az előadásait várja a legjobban.– Vidal Sassoon, Toni&Guy, Trevor Sorbie, Patrick Cameron kontyvirtuóz is mindig tud valami érdekeset belecsempészni a saját show-műsorába. Igaz, ezekre külön kell váltani belépőt, ami elég húzós, hiszen egy előadásra a jegy 30–40 ezer forint – árulta el, és hozzátette: az elmúlt években a férfi szakág is nagyobb hangsúlyt kapott, és elég sok cég észrevette, hogy a férfiak is potenciális vevők.Több cég csak férfi hajápolókat, szakáll- és bajuszkrémeket, samponokat, hajvágó gépeket forgalmaz, és ezeket meg lehet tekinteni vagy akár meg is lehet vásárolni.