Lőttek, előállítottak, győztek a börtönőrök: öngyilkosságot is meg kellett akadályoznia a szegedi csapatnak

A Hivatás Mesterei. A felső sorban Légrády Zoltán, Nagy Gábor, Varga Attila, az alsó sorban Zombori Zoltán, Szentesi-Nagy Mariann és Almási Zoltán. Fotó: Török János

– Én már nyolcévesen azt mondtam a szüleimnek, hogy olyan bácsikon szeretnék segíteni, akik valami nagyon rossz dolgot követtek el – Szentesi-Nagy Mariann, a Szegedi Fegyház és Börtön reintegrációs tisztje is tagja volt az intézet hattagú csapatának, amely a hivatás mestere országos szakmai vetélkedőn első helyezést ért el a Somogy megyei Igalon.

– Nekem az a feladat tetszett legjobban, amely a szakterületemhez is a legközelebb állt. Munkámmal az elítélteket segítem a szabad életbe való visszailleszkedésben. A versenyen egy kicsit máshogy kellett segíteni: a helyszínen egy zárkát állítottak fel, amelybe két női kollégánkat ültették be, akik közül az egyik láthatóan furcsán viselkedett, és 15 perc alatt nekünk kellett rájönnünk arra, hogy mi is a problémája – mondta Szentesi-Nagy Mariann.

Fotó: Török János

A versenyt 2009 óta kétévente rendezik meg az ország büntetés-végrehajtási intézetei között. A szegediek az öt versenyből a 2011-est, a 2015-öst és a 2017-est nyerték meg. A kétnapos döntőbe az ország 28 fegyintézete közül a regionális győztesek jutottak: a fináléban hat börtön csapata mérte össze elméleti és gyakorlati tudását.A szegedi egység 10 perc alatt rájött, hogy a nő öngyilkosságra készül. Ezt a szigorú jogszabályok figyelembevétele mellett kellett kideríteniük, azaz hogy a zárkatárs mindebből lehetőleg semmit ne tudjon meg, majd pszichológusi segítség felajánlásával sikeresen lebeszélni tervéről a „fogvatartottat".

– Két éve a legérdekesebb feladat egy szökött elítélt megtalálása és elfogása volt, ami inkább fizikailag vett igénybe minket. Akkor jó sokat futottunk, mire megtaláltuk egy bozótosban elrejtőzve. Idén az előállítási feladat tetszett a legjobban: egy nőt kellett a bíróságra kísérnünk, aki kikéredzkedett a mellékhelyiségbe, ahol korábban egy fegyvert rejtettek el – mesélte.

A szegedi csapat kőkemény tréningen van túl, Almási Zoltán címzetes főtörzsőrmester több mint kétkilónyi hatályos jogszabály ismeretét elevenítette fel az intenzív felkészülés ideje alatt. Zombori Zoltán százados két éve és most is csapatkapitányként vezette győzelemre csapatát.Nagy Gábor címzetes törzszászlósnak a szituációs lövészet volt a kedvence: olyan lőfegyverrel kellett három rosszarcú papíralakot időre pontosan szíven lőnie festékpatronnal töltött lőszerekkel, amilyet nem is használnak a büntetés-végrehajtásban. Elszántságát mutatja, hogy a felkészülésben a szegedi rendőrök segítségét kérte. A szigorú zsűri még arra is figyelt, hogy a versenyzők milyen színű zokniban hajtották végre a különböző feladatokat: a büntetés-végrehajtásnál a kék színű zokni viselése az előírt.A szegedi csapat tagjai a győzelemről diplomát vehettek át, ma a Belügyminisztériumban is elismerik munkájukat. Újra Szegedre kerül az a kupa is, amely a 2015-ös győzelem után már a Szegedi Fegyház és Börtönben állomásozott. Ha két év múlva zsinórban harmadszor is nyernek, a kupa végleg a napfény városában marad.