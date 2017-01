Lottónyertesek a kiskonyhában

Egy középkorú házaspár, akit Kondász Rózsa és Kosztolányi József alakít, megnyerik az ötös lottó főnyereményét – bármelyik szerencsejátékos álma kezdődhetne így.– A házaspár konyhájában játszódik az előadás, egy sorsfordító pillanatot csíphet el a néző, amikor hazaállít a férj azzal, hogy nyert 600 milliót a lottón – foglalta össze Barnák László . – Sokan egy sorsjegytől, szelvénytől várják, hogy megváltozik az életük, boldogabbak, szabadabbak legyenek. Mikor azonban ez kiderül az isten háta mögötti tanyán, a komédia műfaja ellenére is sokszor szív- és gyomorszorító a történet, mert felszínre kerül a párban élő összes gátlás és félelem.Ábrándoznak arról, hogy szigetet vesznek a volt Jugoszláviában, autópályát építtetnek a házukhoz, vagy helikopterrel repdesnek – ugyanakkor felmerül, hogy mindenki rájuk fog szállni, az összes rokon, az ismerősök, a maffia, de még a saját gyerekeik is. Olykor nevetséges, néhol elszomorító, és a Pinceszínház kis terének köszönhetően intim hangulatot teremt. Mintha a néző is ott ülne a viaszosvászonnal leterített asztal mellett a kis hokedlin, és figyelné a korosodó házasok riadt kapkodását a kávésdobozba rejtett szelvény felett.– Ez a mű nem véletlen a ma leggyakrabban játszott kortárs darab – jelentette ki a rendező. – Amit a színpadon kimondanak, nagyon mélyről megfogalmazott problémák.A kétszereplős kamaradarab érdekessége, hogy a cselekmény valós időben zajlik, mint az ókori görög drámák, egy óra alatt jut el a házaspár a felhőtlen boldogságtól egy furcsa, kétségbeesett gesztusig – és mi lesz a szelvénnyel?