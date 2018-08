Lovas kocsival megy a szupermarketbe János

Extrákkal felszerelt járgánnyal közlekedik

Vándor útra kész. Azt tervezik, hogy együtt mennek el Bajáig: János a lovas kocsival, unokái biciklivel, menye görkorcsolyával. Fotó: Frank Yvette

Türelmetlen autósok

Családi kirándulás: lóval és görkorival

Fura hobbinak hódol Haumann János. A szegedi férfi ahova csak teheti, lovas kocsival megy. Tizenöt éve kezdő-dött nála – ahogy ő mondja – a lovas turizmus. Állatszeretete mindig megvolt, korábban nyulakat tenyésztett az amúgy két mérnöki diplomával a kőműves szakmában dolgozó János.– A ló a legszebb, legnemesebb állat, ezért kitaláltam, nekem is lesz. A mostani paripám, Vándor anyukája volt az első kancám, aztán megvettem az első kocsit is, és a lovat beszoktattam a forgalomba – emlékezett a kezdetekre a férfi.Vándor folyamatosan dolgozik, autó helyett használja gazdája, már legalább 18 ezer kilométer van a lábában. János édesanyjához is ezzel jár Móravárosból Kecskésre, sőt, bevásárolni a Lidlbe, a Tescóba is lovas kocsival megy.– Keresek egy kikötőhelyet, viszonylag távol a szupermarkettől. Vándor szépen megvár, erre van szoktatva. Nem minden ló alkalmas erre, ha ki van kötve, akkor ő addig pihen – mesélte.Jánosnak bár egy lova van, kordéja már jóval több. Eddig hatnál jár, most azt mondja nevetve: több már nem lesz. Udvarukban sorra állnak a különböző féle-fajta lovas járművek. Nem mindig ugyanazt köti Vándor után, mikor mihez van kedve. Van például hószánja, télen azt is használja. Büszke az 1950-es években készült vaslőcsös lovas kocsira, ezekre felvonulásokon, falunapokon ül fel, ilyenkor felesége is elkíséri.Hosszabb utakra viszont azzal a saját készítésű járgánnyal megy, amelyet maga fejlesztett saját igényei szerint. – Olcsón vettem egy régi, elavult kocsit, a vázszerkezete megmaradt, a felépítmény viszont teljesen az én ötletem. A kocsi abszolút modernizált, bár fűtés és klíma nincs, minden más van rajta – mutatja János az extrákkal ellátott járművet. Visszapillantó tükör, rádió, kulacstartó, főzőpalack és ponyva is található a járgányon. Ezen a kocsin padok is vannak, unokáit és annak barátait is szállította már. Legfontosabb azonban Vándor felszerelése: vasvilla, víz, vizeskanna, abrakos tarisznya, tartalék széna mindig van a platón.Hosszabb utakra pár éve kezdett járni, a Hortobágyot négy nap alatt járták meg lovával. Most Bugacra készül egy fesztiválra, mindig országúton mennek, ahol nincs kitiltva a forgalomból a jármű. A kocsikat folyamatosan fejleszti, mindegyikre szerelt például vonóhorgot. Amikor Vándornak szállít ellátmányt, utánfutót kapcsol a lovas kocsira. Arra a kérdésre, hogy mit szólnak hozzá az autósok, nevetve ezt válaszolta: „Nagyon utálnak. Pörgős világban élünk, mindenki rohan. Nem szeretnek lassítani. Úgy látom, a hölgyek türelmesebbek, de mindig van a sorban egy, aki kitör." Mivel lovát erre szoktatta, nem ijedős, a villamos vagy kamion nem rémíti meg, viszont a kukásautó a mumusa.János egy évben három-négy hosszabb útra megy, általában egyedül, ahogy fogalmaz, magányos farkasként. Idén viszont családja is csatlakozik hozzá. Ezúttal vállalkozó kedvű menye, Zsuzsa volt az ötletgazda. Haumann-Ujvári Zsuzsanna aktívan sportolt, fiatal korában jég- és görkorcsolyázott is. Már felnőttként görkorival teljesítette a Bécs–Budapest szupermaratont, 352 kilométeren lett harmadik, de száz kilométeres távokat is teljesített már. – Mivel egyre kevesebb a görkorcsolyaverseny nálunk, ezért arra gondoltam, Bajáig elmehetnénk a bicikliúton. A férjem és a gyerekek, a 10 éves Tódor és a 8 éves Rudolf biciklivel jönnének, ekkor csatlakozna apósom is, így ő lesz a málhás, hiszen a kocsin elférnek a cuccaink – mesélte Zsuzsa.Az 55-ös főúton még lehet lovas kocsival közlekedni, a család többi tagja pedig bicikliúton megy. Zsuzsa hozzátette, némi logisztikára szükség lesz, hisz az ő tempója a duplája Vándorénak. Ő görkorival a lábán 20 kilométer per órás sebességgel halad, míg apósa és a ló 8–10-zel. A túrát nyár végére tervezték, Mórahalomról indulnak majd a 80 kilométeres, különös családi kirándulásra.