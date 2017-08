Lőw Immánuel kertje újraéled - szeptember 3-án adják át a zsinagógát

Hatalmas cédrusok is helyet kapnak néhány héten belül a felújítás alatt álló új zsinagóga biblikus kertjében. Ezek a növények jelképezték Lőw Immánuel botanikus-főrabbinak a Szentföldet Szegeden – hangzott el tegnap a kerttel kapcsolatban tartott lakossági fórumon. A volt tudós-főrabbi egykori beszédeiből, a zsinagóga ablakainak növénymotívumaiból, valamint az 1907–1908-ban kiadott zsidó népfőiskolai értesítőből 76 növényt tudtak beazonosítani, amelyek 1903-tól a második világháborús pusztításig a zsinagóga kertjében álltak. Fagytűrő képességük miatt ezek közül most 35 különböző növényt telepítenek vissza a zsinagóga épületének felújítása után a kertbe Lőw Immánuel eredeti koncepciói alapján. Helyet kap majd itt többek között a már említett cédrus, a borostyán, a gránátalma, a füge, a tiszafa, az alma, a mandula, a berkenye, a vadszőlő, a keleti tuja, a mirtusz, a hárs és a nyírfa is.



Szeptember 3-án, vasárnap a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál megnyitójával együtt tartják meg a zsinagóga hivatalos átadóünnepségét.