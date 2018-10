Luca szerint nincsenek is boszorkányok

Ezúttal a Napfény Parkba várták az érdeklődőket szombaton. A látogatóktól azt kérték, hogy vigyenek magukkal egy kevésbé használt játékot, plüssfogurát, vagy akár mesekönyvet, amit Szeged Óriás Játékgyűjtő dobozába dobtak be. Napközben persze programok is voltak, és egy rekordkísérletre is készültek.A terv az volt, hogy lufikból készítik el Szeged legnagyobb, és legvidámabb boszorkányát. Hogy ez sikerüljön, Csatai Gergő lufiszobrász csaknem 200 lufit hajtogatott össze, a két és fél méteres boszorkányhoz, akiről egyébként az egyik kislány azt mondta, hogy nem fél tőle. Sőt, a hét éves Luca azt mondta lapunknak, hogy egyáltalán nem fél a boszorkányoktól, mert szerinte nem léteznek. Az összegyűlt játékokat a helyi bölcsikbe, óvodákba és a védőnői hálózathoz juttatják el. Múlt héten a Cső utcai oviba majdnem ezer játékot vitt az alapítvány.