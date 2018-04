Luisa Miller Domingóval New Yorkból

Fotó: Metropolitan Opera/Chris Lee

A címszereplőt Szonja Joncseva alakítja, Rodolfo pedig Piotr Beczala, napjaink egyik sztártenorja lesz. Federica Oleszja Petrovna lesz, aki karrierjét Szentpéterváron kezdte, az utóbbi években került az operaénekesek élvonalába. A Walter grófot alakító Alexander Vinogradov pályája az orosz operajátszás másik fellegvárában, a moszkvai Bolsoj Színházban indult, még főiskolásként, ahogyan a Wurm szerepét éneklő ukrán basszusé, Dmitrij Beloszelszkijé is. A produkciót az orosz származású ausztrál rendező, Elijah Moshinsky jegyzi, aki tizenkét év alatt kilenc operát állított színre a Metropolitanben. Az előadás szupersztárja, a 77 éves Plácido Domingo évtizedekkel ezelőtt az opera tenorszerepét énekelte a Metben (azt a produkciót lemezre is rögzítették) – most az apaszerepet, Miller bariton szólamát tolmácsolja majd. Vezényel: Bertrand de Billy.