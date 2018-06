Lukácsházi Győző öt év után Gyüdi Sándornak adja át a stafétát - Sikeres évadot zártak a szimfonikusok

Fagottművész Az év zenésze

A társulat titkos szavazással megválasztotta Az év zenészét, idén az elismerést Méri Balázs fagottművész kapta meg, aki 1991-től tagja a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak. A díjat az évadnyitó társulati ülésen adják át.

Igazgatói mandátuma utolsó évadzáróján Lukácsházi Győző kiemelte, a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak meg kell becsülnie, hogy térségünk egyetlen szimfonikus együttese, ezért is van szükség munkájukra. Kitért arra, hogy vezetése alatt új székeket tudtak vásárolni a zenészeknek, ruháik is megújultak, és a jelenleg is alacsony fizetések 30 százalékkal emelkedtek ezen időszak alatt. Elmondta, hogy kiváló vendégszólistákkal és karmesterekkel dolgozhattak együtt a most záruló évadban is, és a Filharmónia Magyarországgal közösen szervezett koncertjeik mellett 93 szegedi színházi előadáson működtek közre. Lukácsházi vezetése alatt két nagy Kínai turnén vettek részt, öt budapesti fellépésük, továbbá rádiófelvételeik voltak. Fontos eredménynek nevezte azt a két CD-t, amelyeken a zenekar játszik. Az egyik Tóth Péter műve, a Szent Gellért Oratóriuma, a másik pedig a Balogh Sándorral közösen jegyzett Ludas Matyi. – Az évad legtöbbet játszott zenés előadása a János vitéz című dalmű volt, amit összesen 36-szor láthatott a közönség, és összesen 391 szolgálatot teljesítettek – tájékoztatott Lukácsházi Győző. Úgy fogalmazott, a zenekar a legjobb döntést hozta, amikor Gyüdi Sándor jelenlegi művészeti vezető mellett tette le a voksát, kapcsolatai révén ugyanis jól tudja majd képviselni a szimfonikusok érdekeit.Az évadzárón Gyüdi mint a színház leköszönő igazgatója elmondta, hogy az elmúlt 10 évben nagyjából 40 operaprodukcióban vehetett részt a zenekar, így nemcsak slágerdarabokat játszottak, hanem ősbemutatókat is műsorra tűzhettek. Kiemelte, hogy a zenés gyermekdarabokba is becsempészték az operát, a színházban élő zenei kísérettel adják elő ezeket a produkciókat, így már a legkisebbek is láthatnak hús-vér muzsikusokat. Szólt arról is, hogy Szegeden belátható időn belül nem lesz koncertterem, így a szimfonikusok a jövőben is a színházban tartják majd hangversenyeiket.