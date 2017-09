Luxuséttermek és sztárséf is használja a szegedi paprikát, de eltűnhet a halászlé alapja

A szegedi paprika vagy szegedi fűszerpaprika-őrlemény elnevezést az oltalom alapján csak olyan termékre lehet használni, amely igazolt eredetű szegedi fajtákból származik, és amelyet a szegedi tájkörzet 88 településén, Csongrád és Békés megyében termeltek meg, dolgoztak fel és csomagoltak.

Makói hagyma, parajdi só



Mi kell a jó szegedi halászléhez? Minimum kétfajta hal, szegedi paprika, makói hagyma és parajdi só. Az eredeti, dughagymás technológiával termesztett makói vöröshagyma – ami zamatosabb, értékesebb beltartalmú más hagymáknál – ma már csak mutatóban van a piacon. A 90-es években még 5-6 ezer hektáron termesztették, ma már ennek alig tizedén. Az okokról Fekete János, a Hagyma Terméktanács elnöke azt mondta, mivel az igazi makói hagyma termesztéséhez két év kell, nagyon munkaigényes, ráadásul nem is bő termésű: 250-300 mázsát ad hektáronként, ezzel szemben az egy év alatt termést adó, magról vetett fajták akár 800 mázsát is. A parajdi só egykoron Magyarország egyik büszkesége volt, amit a mai napig bányásznak Erdélyben, a híres parajdi sóbányában. A világ egyik legjobb minőségű sófajtájának tekinthető, amely 84 különféle ásványi anyagot tartalmaz. Ma már hazánkban is újra egyre több helyen kapható. A parajdi jellegzetes, de nem túl erőteljes aromájú só.

A Rubin hidegen sajtolt szegedi fűszerpaprikamag-olaját használta Széll Tamás idén a Bocuse d'Or-on, a világ legrangosabb főzőversenyén, ahol különdíjat nyert a magyar sztárséf.

Ha jó a paprika, jó a szőlő is



Idén a nagy szárazság megviselte a paprikát, ezért közepes termés és minőség várható – mondta Szokol Lajos, aki úgy tapasztalta, ha jó évjáratú a fűszerpaprika, akkor abban az évben jó a szőlő is.

– Bár pontos kimutatásunk nincs, úgy véljük, mára 60-70 százalékkal csökkent a kilencvenes évekhez képest Szeged környékén a fűszerpaprika-termőterületek nagysága – mondta Szokol Lajos, a Fűszerpaprika Terméktanács elnöke, aki egyben a Rubin Szegedi Paprikafeldolgozó Kft. ügyvezető igazgatója is. Uj Péter felvetésére válaszolta ezt lapunknak Szokol Lajos. A 444.hu főszerkesztője írta nemrég a szegedi halászlé és a hungarikumőrület kapcsán, hogy a szegedi paprika megmentésére kellene fordítani az energiát, mert az szerinte húsz-huszonöt éven belül eltűnik.– Ilyen messzire nem látok, de akár drasztikusan is csökkenhet a termőterület. Minden attól függ, lesz-e igény a lakosság részéről a magasabb minőségre, mert most döntően a közepes minőséget keresik az emberek – mondta az ügyvezető, akinek a cége védette le a szegedi fűszerpaprikát az Európai Unióban.A Rubinnak tavaly nettó 1,4 milliárd forint volt az árbevétele. 1400 tonna fűszerpaprikát őröltek. Nagy tételben a húsiparnak, valamint fűszerkeverék-gyártóknak szállítanak. A paprikájuk 70 százaléka exportra megy. – A multiüzletekbe nem szállítunk, de szőregi telephelyünkön, a Pick-boltokban és a webáruházunkban vásárolhat a lakosság – mondta az ügyvezető. A cég a vásárhelyi Gorzsa Zrt.-től vásárolja a szegedi paprikát, évente mintegy 400–600 tonnát, a többi importpaprika, amit korábban Dél-Amerikából, most Kínából vesznek.– A lakosságnak, az éttermeknek és szállodáknak száz százalékban szegedi paprikából készült terméket kínálunk – hangsúlyozta Szokol Lajos. A szegedi halászcsárdák mellett mintegy nyolcvan budapesti vendéglőbe is szállítanak, köztük csúcséttermekbe – mint a Michelin-csillagos Onyx, a Gerbeaud és a Rézkakas, a Four Seasons és a Kempinski hotel.Két éve a Magyar Gasztronómiai Egyesület fűszerpaprikatesztjén az első helyet szerezte meg a Rubin. A zsűri akkor úgy értékelt, a kiskereskedelemben, élelmiszer-áruházakban, hipermarketekben, áruházláncokban legnagyobb mennyiségben kapható, nemzeti színű szalaggal, tanúsítványnak látszó plecsnikkel ellátott fűszerpaprikák szinte mind kínosan gyenge minőségűek. Szokol Lajos szerint sajnos ez a megállapítás még most is igaz. A szőregi cég termékei tavaly és tavalyelőtt Szatymazon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete és az MTA kertészeti albizottsága által rendezett vaktesztes fűszerpaprika-versenyén is győztek.