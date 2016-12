Lyuk, kráter úton-útfélen

– Kerülöm a kátyúkat, ha lehet. Ha szembe is jönnek, nyomom a féket – mondta nevetve a közeli tanyán élő és lóval közlekedő férfi a Szőreget Kübekházával összekötő útról. Az autósok, bár kétsávos az út, szintén lassítanak és elengedik egymást, mert a közepe most foltozott, de a széle repedt, lyukas. Molnár Róbert kübekházi polgármester kérdésünkre felidézte, amióta tizennégy éve vezeti a falut, ezt az állami utat toldozza-foldozza az útkezelő. Előtte is volt gond, de azóta rendszeresen vészjelzéseket adnak le az illetékeseknek a végleges javításért, hiába. A falu nem költhet rá, igaz, nincs is mit.



– Katasztrofális az az út, pedig a településünk fő megközelítési lehetősége – fogalmazott a polgármester. – Korábban is elismerte a Magyar Közút, hogy aszfaltszőnyegért kiált az utunk. Ennek ellenére csak kátyúzzák tűzoltás jelleggel, az megint kitart pár hónapig, amíg szét nem fagy, vagy ki nem járják a buszok, autók. Mintha itt nem olyan emberek élnének, mint Felcsúton vagy Budapest belvárosában! A legutóbbi képviselő-testületi ülésen megbeszéltük: azért, hogy nyomatékot adjunk a problémánknak, januárban aláírásokat gyűjtünk, és elküldjük az illetékes minisztériumba. Az új évben árajánlatot kérek majd útjavításra Kübek és Szőreg határa között. Szeretnék tisztán látni, mennyibe is kerülne rendbe rakni ezt a pár kilométert reális áron és nem kormányzati számítás szerint – tette hozzá Molnár Róbert.



Az önkormányzat két hete írt utoljára a Magyar Közút Nzrt.-nek. A megyei igazgató azt válaszolta – és a polgármester a Facebookon közzétette –, hogy novemberben a biztonságot és járhatóságot veszélyeztető burkolathibákat elhárították. Az elhasználódott, „teherbírás-hiányos" és helyenként deformált pályaszerkezetet karbantartással már nem lehet javítani, csak komplett felújítással. Erre nincs pénz. Burkolati jelek felfestésére viszont közbeszerzéssel kerestek kivitelezőt, ám végül a nyertessel nem kötöttek szerződést. Amíg a következő pályázatot nem folytatják le, csak a legszükségesebb megyei burkolati jeleket rendelték meg. Emiatt a kübeki útnak is csak a szőregi végén készült el a felfestése.