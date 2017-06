Ma 37 fok is lehet - Klímás tömegközlekedési járművekben ne nyissunk ablakot!

A klímás Ikarus–Škodában a sofőr 24 fokra állította a hőmérsékletet, de a jármű hátsó részében már 26 fok volt. Tóth Tamara is itt ült, de elviselhetőnek tartotta a meleget.

– Sokat utazom a tömegközlekedéssel, és nehezen bírom a meleget. Sajnos pont a 4-es villamost használom a legtöbbször, amin nincsen klíma – mondta Klement Mátyás. A fiatalember tegnap délután – a legnagyobb melegben – is ezen a járaton utazott. Jobb híján a jármű ablakának kinyitásával próbált huzatot csinálni az utastérben. – Troliknál és buszoknál nagyjából sejtem, hogy melyikben működhet légkondi. Ha tehetem, ezeken próbálok utazni nyáron – magyarázta a volt fodoros diák.

Borbás Máté és ismerőse, Márk tegnap a 76-os autóbuszra szálltak a Mikszáth Kálmán utcában. A fiúk nem sűrűn buszoznak, de most örültek, hogy klímás buszra pattantak fel. Fotó: Frank Yvette

Találomra ültünk fel tegnap tucatnyi tömegközlekedési eszközre Szegeden. Trolikból és villamosokból csak olyanokra, amikről tudtuk, hogy van bennük utastéri klíma. Kíváncsiak voltunk, hogy a sofőrök bekapcsolták-e, és az mennyire érződik az utastérben. Jól vizsgáztak a Pesák, Mercedesek, Škodák és Ikarusok – mindössze egy 19-es piros troliban és egy 9-es Mercedes buszban nem éreztünk semmiféle hőmérséklet-különbséget a megállóban tapasztalható hőséghez képest. – A járműben 24 fokra állítottam a klímát – mondta egy piros Ikarus–Škoda troli sofőrje, de látható, hogy a jármű hátsó részében 26, az elején 23 fok van – mutatott a műszerfalra a vezető. Ő és más sofőrök is arról panaszkodtak, hogy hiába kapcsolják be az utastéri hűtést is tudó járműveken a légkondicionálót, az utasok közül többen ablakot nyitnak, így a járműben nem lehet érezni a kinti hőmérséklethez képest az olykor 6 fokos különbséget. Az SZKT-nál a klímák használatáról napi szinten rendelkeznek: amennyiben a kinti hőmérséklet meghaladja a 25 fokot, a klímaberendezést be kell kapcsolni és azt 24 fokra kell állítani.

Az autóbuszoknál a Scaniákban leltünk viszonylag hűvösre, de a buszok többségében nincsen légkondi. – Társaságunk törekszik arra, hogy az utastéri klímával rendelkező autóbuszaink a napokban a lehető legtöbbet legyenek forgalomban, így ezen autóbuszok csak a hirtelen javítások, illetve az előretervezett karbantartá-sok idejére állnak le. Állandó 25 fokos külső hőmérséklet fölött az utastérben ennél 4-6 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet kell biztosítani, de az utastérben 21 foknál alacsonyabb hőmérséklet nem lehet – közölte Mészáros Sándor, a DAKK szóvivője.

Tudta?

A nyári menetrendben a Bartók téri buszmegálló július 17-éig tartó felújítása alatt a trolivonalakon 22 trolibusz és 4 autóbusz közlekedik. Az SZKT-nak összesen 19 klímás trolija van, és ha egyik sem áll javítás alatt, ezek szállítják a szegedieket a következő napokban – csak 3 járaton főhet a fejünk. A társaság „troliként" működő 4 autóbusza szintén klimatizált. A villamosvonalakon korántsem ilyen jó a helyzet: a nyáron közlekedő 21 járat közül csak a 9 darab Pesában van utastéri klíma. A DAKK helyi járatú autóbuszainak mindössze 30 százalékában van klímaberendezés, de a nyári ritkított menetrend miatt a hétköznap futó buszok 40 százalékában megy az utastéri hűtés.