Ma adják át a GEMMA speciális játszóterét

Egész napos családi programsorozattal kísérve adják át ma a GEMMA Központ speciális, integráló játszóterét a sérült gyerekek fejlesztését és foglalkoztatását végző intézmény Bakay Nándor utcai udvarán. Az átadón beszédet mond Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és Péntek Imréné, a GEMMA Központ vezetője. A sérült gyerekek műsora és a támogatói oklevelek átadása után a játszóteret Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke áldja meg, majd Szeged sérült és ép gyermekei birtokukba vehetik a játékokat. A délután kutyaterápiás, ugróköteles és BMX-bemutató színesíti a programot, koncertezik a Nem Adom Fel együttes, és lesz buborékfújó előadás is. Egész nap készülnek a csillámtetoválások, lesz arcfestés és fagylaltozás is.



Mint arról többször beszámoltunk, a GEMMA Központ három hónapja fogott bele jótékonysági adománygyűjtő kampányába, hogy Szegednek is legyen végre egy olyan játszótere, amelyet fogyatékossággal élő gyermekek is örömmel használhatnak. Az intézménybe járó gyerekeket olyan Szuperhősökként mutatták be, akik fogyatékosságuk ellenére igazi példaképek: szuperképességük, hogy szeretetre és elfogadásra tanítanak.



A kampány és annak üzenete szerencsére sokakhoz eljutott, és nagyon sok adomány gyűlt össze – de a 7 millió forintba kerülő játszótér teljes költsége még nem. Tegnap még nagyjából 1,2 millió forint hiányzott belőle. Ezért az adománygyűjtő kampány a játszótér átadása után is folytatódik, egészen június végéig.