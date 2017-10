Ma éjjel mínuszba megyünk, tegnap havazott - olvassa el, mi minden történt még!

A vezető állatgondozó egy töklámpást ad az egyik ázsiai elefántnak (Elephas maximus) a Nyíregyházi Állatparkban. Fotó: MTI/Balázs Attila

Nappalra tíz, éjszakára, közepesen felhős eget, szeles napot ígérnek a meteorológusok.Ez nem nagy öröm, mert a szélből már mindenkinek elege van -elég alaposan megindokolja, miért. Márpedig a met.hu-n is azt olvastuk, hogy továbbra is lehetnek erős széllökések,. A hegyekben egyébként- nincs menekvés, közeleg a tél.Ha nem is klímaügyi szempontból, de azért jó hírünk is akad: Burkus Vanessza olyan szépen gyógyul, hogy. Megnyugtatták olvasónkat, hogy, és a családügyi államtitkár is mondott biztató dolgokat a nyugdíjasoknak . Írtunk Liliről is,- nem rossz példa a kortársaknak.: korábban sajnos nem tudták használni a kerekesszékesek, mert kaput nem építettek hozzá a kerítésre. Az is kiderült, hogy

Sajtótájékoztatót tartottak a Táltos iskola ügyéről tegnap Vásárhelyen, megtudtuk, hogy: a szír férfit először tíz év fegyházra és kiutasításra ítélték a 2015-ös röszkei zavargás kapcsán. Folytatódott a halálkamion-per is,. A kamionban 71 ember fulladt meg bezárva. Halottak napja közeledtével egy zenészlegendától is búcsúznunk kellett: elhunyt Som Lajos Végezetül a sporthírek:-, és a szegedi születésű Szabics Imrét nagy tisztesség érte:Ma: Farkas, Cseke, Csekő, Fajsz, Kristóf, Krisztofer, Kurd, Roderik, Rodrigó, Vulfia. Köszöntsék ismerőseiket, ésJó tudni, hogy 1517-ben Luther Márton Wittenbergben ezen a napon hirdette ki 95 tételét ; ez a nap a reformáció napja. Angolszász országokban ugyebár ma ünneplik a halloweent, 1956-ban október 31-én Budapesten Forradalmi Karhatalmi Parancsnokság alakult, és 1992-ben a római katolikus egyház 359 év után rehabilitálta Galileo Galileit. Jobb későn, mint soha.