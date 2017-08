Ma enyhülés jön, de nem hozzánk - az utolsó 39 fokos napot köszöntjük tegnapi híreinkkel

Együtt emberek, kutyák, kacsák, gumimatracok. 27 fokos a Tisza!

. Néhol felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A többfelé élénk déli, délkeleti szél megerősödik. A nap második felében az egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira forduló szél szintén megerősödhet. Zivatarfelhők környezetében viharos széllökésekre is számítani kell -: a Dunántúlra. Itt marad a 38-39 fok. Köszönjük, Emese., jelentjük, hogy munka után leteszteltük, két órán keresztül ki sem kellett szállni a vízből. A Laposon egy csapat harcművészeti edzést tartott térdig a Tiszában, nekik is melegük lehetett mindenhol máshol - fogjuk rá, hogy ez is része a tegnapi híreknek.Ezek közül: a repülő intenzív osztálynak berendezett magángép kora délután szállt le vele a szegedi repülőtéren. A szegedi klinikán világszínvonalú kezelést kap.A Széchenyi téren, a 40 fokban- inkább mediterrán ez, mint bármi más, mondanánk a hőmérséklet alapján, de azért nézze meg a galériát is! Algyőn mindeközben. Nincs jobb dolguk ebben a melegben? - merült fel bennünk a kérdés, de szeptemberben már bizonyára nem lesz ennyire meleg. Öltönyt meg csak akkor kell majd húzni.

Elképesztő újsággal is szolgáltunk olvasóinknak:. Jó munkához idő kell, na. Meg a spekulációhoz is:, aki nem hiszi, hogy a kínaiak tehetnek az áremelkedésről. A szegedi püspökségről ezalatt az derült ki, hogy: Isten fizesse meg? Mellé adunk egy jó hírt: tornyot kaptak a vízimentők a Körös-torokban Tíz óra előtt - nappal -, és sajnáljuk a Bertalan hidat, mertKülföldi híreink között is akadt ma izgalmas,- vajon mi dolga lehetett arrafelé, átugrottak vásárolgatni? Észak-Korea délceg vezére mindeközben bombával fenyegeti az USÁ-t . Valószínűleg nem a tegnapi lesz Trump elnökségének kedvenc napja. A kormánykritikus török újságíróké sem,A legszomorúbb hírt hagytuk utoljára: jó néhány csodálatos utónevet dobott vissza megint a kőszívű Magyar Tudományos Akadémia., bármennyire készült is rá.Innentől jöjjenek a mai hírek a delmagyar.hu-n! Egyébként. Szép napot nekik és mindenki másnak is!