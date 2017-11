Ma hiába kívánnánk derűs napot, mert nem lesz az - tegnap volt min nevetni, de sírni is

Vigasztalja a tudat, hogy nem csak nálunk esik, esett vagy fog esni az eső: a kép a római Colosseumnál készült. Fotó: MTI

Nagyon hideg ugyan nem lesz ma, de esernyő nélkül csak akkor induljunk el otthonról, ha viszünk esőkabátot. Az Időkép nappalra 11, éjszakára 7 fokot ígér, mellé 7 milliméter esőt - 80 százalékos valószínűséggel. Gyermekeinkre adjunk gumicsizmát és engedjük őket a pocsolyában ugrálni - amíg ők aztán játszanak a meleg szobában, mi sem fogunk unatkozni, hiszen moshatunk. Vagyis be- és kipakolhatjuk a mosógépet, javítana ki minket nagyanyánk, aki csecsemő mellett a kútról hordta a vizet., miért lógott meg tőlünk a verőfényes ősz: a Kárpát-medencétől délnyugatra örvénylő ciklon szerdán közelebb kerül térségünkhöz. A Duna-Tisza közére élénk szelet jósolnak, és itt ismét ellőjük a gyenge poént, hogy az újszegediek örülhetnek, mert ott már nem fúj majd a szél.Amin tegnap a napsütésben nagyot nevettünk, az egy megállítótábla volt az egyik élelmiszerlánc szegedi üzletében,. Olvassák el Önök is, aki a rendszerváltás előtt járta ki az általános iskolát, az valószínűleg képes rá. Szeged azonban nem csak a Google fordító-gyanús táblával, hanem- milyen jó, hogy ennyi érdekességet találni nálunk. Ha Török Márk szeretett volna valaha a Parlamentbe kerülni, most teljesült a vágya - bár személyesen nem lehetett jelen.

A puccsot követő per fővádlottai. Fotó forrása: commons.wikimediga.org/Bundesarchiv, Bild 102-00344A/ Heinrich Hoffmann

: az érintett rendező sokat dolgozott városunkban. Kerényi Miklós Gáborral kapcsolatos kínos, fájdalmas élményeit saját bevallása szerint volt, aki éppen Szegeden szerezte. A legcsúnyább ügyet a legvégére hagytuk:. Paranoid skizofrén, várja vissza az IMEI.Ismét egy kis vidámság:. A kora miatt nem vehették fel, nem az állóképességével volt gond - ahogy ő fogalmazott, el tudott volna ott pakolgatni. Írtunk még többek között, az, na meg arról, hogyNem marad más hátra,: a Zsomborok mellett ma tartják az Adeodát, Bagamér, Deodát, Gotfrid, Hódos, Kál, Kara, Karád, Kasztor, Klaudiusz, Kolos, Kolozs nevű emberek neve napját is.Ha már tegnapra jutott egy forradalom, mára is csak előkapartunk egy hatalomátvételt, amely nem jött össze: 1923-ban ezen a napon volt a müncheni puccs vagy, amely november 8. estétől november 9. kora délutánig tartott, és mi más lett volna a célja, mint a nemzetiszocialista állam létrehozása.



Az esemény kezdő helyszínéről, a Bürgerbräukeller sörházról kapta a nevét. Hitler kicsit nagyképűen azt mondta a sörpuccs kezdetén:



„Kitört a nemzeti forradalom! […] A bajor és a berlini kormányt eltávolítottuk a helyéről, és azonnal új kormányzatot alakítunk. A Reichswehr és a rendőrség laktanyáit elfoglaltuk. Mindkét fegyveres szerv csatlakozott a svasztikához."

Ehhez képest az erőszakos hatalomátvételi kísérlet éppen a rendvédelmi erők ellenállásán bukott meg. Hitler öt év fegyházat kapott egyébként a puccsért, de csak kilenc hónapot kellett leülnie. Utólag elmondhatjuk, hogy nagy kár volt kiengedni.