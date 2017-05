Ma írnak, holnap számolnak - Ha olvasóinkon múlna, Ady, Arany és Petőfi lenne a magyar érettségin

– Anno csak a matematikára és a kémiára kellett külön felkészülnöm, ezekből viszont elég sokat – írta Korom István arra a kérdésünkre, hogy mennyit tanult az érettségi vizsgára. Olvasónk állította, ma meggyűlne a baja az érettségivel, főleg ha emelt szinten kellene vizsgáznia. Szerinte ezzel nem lenne egyedül.



Bár az érettségi rendszere sokat változott az elmúlt években, idén is kötelező írásbeli érettségi vizsgát tenni a végzősöknek magyarból, matematikából, történelemből, egy idegen nyelvből és egy választott tantárgyból. Ez utóbbit praktikusan úgy választják a diákok, ami a továbbtanuláshoz kell nekik. Ez lehet biológia, földrajz, kémia, de akár ének-zene és testnevelés is. A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgák május 26-áig tartanak.



Utána következnek a szóbeli vizsgák, előbb június 8–15. között az emelt szintű, majd június 19–30. között a középszintű szóbelik. A megyei kormányhivatal oktatási osztályának tájékoztatása szerint újdonság, hogy idén – ahogy fogalmaztak – először lehet, illetve kell érettségi vizsgát tenni a szakmai ágazati és ágazaton kívüli vizsgatárgyakból emelt és középszinten is.



Csongrád megyében összesen 4920 diák kezdte el ma az érettségit, a legtöbben Szegeden, 3265-en. Szegeden is a szakképzési centrumhoz tartozó tíz intézményben érettségiznek a legtöbben, 932-en. A legkevesebben, tízen pedig a szegedi Wesley János speciális szakiskolában érettségiznek a megyében. A jelentkezések alapján összesen 69 tárgyból 18 ezer 9 vizsga zajlik majd június 30-áig, amelynek 88 százaléka középszintű, 12 százaléka pedig emelt szintű. Vizsga parképítésből és szépészetből Néhány érdekesség: japán és kínai nyelvből, valamint népzenész ismeretekből egy-egy diák, orosz nyelvből és evangélikus hittanból pedig összesen két-két diák érettségizik a megyében. Filozófiából és románból hárman-hárman, szerb nyelvből és épületgépészeti ismeretekből négyen-négyen, szociális és faipari ismeretekből öten-öten, távközlési ismeretekből pedig hatan érettségiznek a megyében. Református hittanból 17-en, katolikusból 25-en tesznek középszintű vizsgát. Latinból 16-an, parképítésből 12-en, katonai alapismeretekből 11-en, szépészeti ismeretekből 28-an érettségiznek. Az ének-zenét 17-en, a rajzot 43-an, a testnevelést pedig 198-an választották érettségi tantárgynak. Ötös tesiből Molnár Levente kicsi kora óta sportol, kézilabdázik, így kézenfekvő volt számára, hogy testnevelésből érettségizik.



– Középszintű szóbeli és gyakorlati vizsgát tettem tesiből, hogy felhúzzam a pontjaim számát – mesélte Levente, aki jelenleg a szegedi egyetem jogi asszisztens szakán tanul. A szóbelin az úszás és a kézilabdázás szabályairól kellett számot adnia.



– A gyakorlati vizsgán mell- és gyorsúszásban kellett száz métert úsznom, ahol nem az időt nézték, hanem a technikát pontozták, illetve azt, hogyan ugrok el a rajtkőről. Futni is kellett, 100 és 2000 métert. Itt már az idő alapján pontoztak – mondta Levente, aki ötös osztályzatot kapott testnevelésből az érettségin. Bayer Zsolt magyarérettségin? Megkérdeztük olvasóinktól, ha ők állíthatnák össze az idei magyar írásbeli érettségit, akkor ki lenne az a három író, költő, akit szerepeltetnének. Nyolcvan olvasónk válaszolt. A legtöbben Ady Endrét, Arany Jánost és Petőfi Sándort írták, majd József Attila és Radnóti Miklós következett a sorban.



A világirodalom klasszikusai közül Shakespeare-t, Hemingwayt, Bohumil Hrabalt és Franz Kafkát látnák szívesen az idei magyarérettségin olvasóink. De voltak, akik Rejtő Jenőt, Stephen Kinget, Leslie L. Lawrence-t, sőt Bayer Zsoltot javasolták magyarérettségire. Megjelölt tétel – Lestem – válaszolta név nélkül egy olvasónk arra a kérdésre, hogy puskázott-e az érettségin. – Pauszpapírból két hengert készítettem, ami a tenyeremben elfért, és azt középen rögzítettem. Rajta volt a matekérettségi, pergett, mint a film – árulta el egy másik olvasónk az évtizedekkel ezelőtti puskázási módszert.



Volt, aki a képleteket kis lapokra írta, más a függvénytábla hátuljára jegyezte fel hangyabetűkkel. Volt, aki a szóbelin előre megjelölt tételt húzott. Most az okosórák jelentik a kihívást az iskoláknak, amelyek tervezik, hogy levetetik a diákokkal az okosórát a vizsgákon. Top 10 magyar érettségi botrány 1989: Idő előtt ismertté váltak a matematikaérettségi tételei. A Művelődési Minisztérium úgy döntött, hogy nem értékelik a már megírt matematikadolgozatokat. Az érettségi bizonyítványokba az év végi matematikajegy került. (Az esetet Török Ferenc is feldolgozta a Moszkva tér című filmjében.)



1990: Egy napilap idő előtt nyilvánosságra hozta a magyartételeket. A tételeket visszavonták.



1993: A szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban véletlenül idő előtt bontották fel a francia és a spanyol nyelv tételeit. A kiszivárgott feladatok miatt a minisztérium új tételeket adott ki.



1995: Kaposvárott a közös érettségi-felvételi vizsgán a diákok nem a megfelelő matematikadolgozatot írták meg. A vizsgálat kiderítette, hogy az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodában (OFFI) a tételek postázásakor a Somogy megyei borítékba véletlenül nem az aznapi, hanem a másnapi tételeket tették. Az így megírt dolgozatok eredményét, aki akarta, elfogadta, aki nem, az újat írhatott. Az OFFI vezetőjét leváltották.



1996: Értelemzavaró, adminisztratív jellegű hiba került a központilag összeállított közös matematika, illetve biológia érettségi-felvételi vizsgák tételsorába. A hiba a vizsgák megkezdésekor nyilvánvalóvá vált, a központi szervezésért felelős OFFI valamennyi vizsgahelyet azonnal értesítette, és kérte intézkedésüket. A vizsgák rendben lezajlottak.



1998: Az egyik kereskedelmi rádió nem sokkal a matematika érettségi tételek kihirdetése után beolvasta azok megoldásait. Ezzel akár befolyásolhatták a vizsgázók eredményeit. Ennek ellenére nem íratták újra a teszteket.



2000: Az olaszérettségi megegyezett az egy évvel korábbi, a diákok által nyilván jól ismert tételsorral. Az Oktatási Minisztérium vizsgálatot kezdeményezett az ügyben. A miniszter döntése értelmében nem kellett a dolgozatokat újraírni.



2002: Olyan Radnóti-verset tartalmazott a magyar írásbeli, amely nem szerepelt az ország legtöbb középiskolájában használt irodalmi szöveggyűjteményben. Az intézményeknek meg kellett sérteniük az érettségi szabályzatot, fénymásolniuk kellett, illetve olyan kötetet kellett adniuk a diákoknak, amelyben ott volt a vers. Ez időveszteséget jelentett, de a vizsgák ettől eltekintve rendben lezajlottak.



2003: A kijelölt időpontnál egy héttel korábban íratták meg német és francia nyelvből a szakközépiskolai érettségi írásbeli vizsgát egy miskolci iskolában. A két tárgyban érintett 376 iskola 9000 diákjának póttételeket küldtek.



2005: Majdnem Magyar Bálint oktatási miniszter székébe került a kétszintű érettségi debütálása. Jóval a vizsgák előtt felkerültek az internetre a magyar, a történelem és a matematika érettségi feladatok. A matematika tételsort a vizsga előtti estén a Magyar Televízióban, élő adásban nyújtotta át a miniszternek Krizsó Szilvia műsorvezető.

Végül a matekteszteket újra kellett írniuk a maturálóknak, történelemből pedig gyorsan összeállítottak egy új tételsort. A kinyomtatott feladatlapokat egy olyan raktárban őrizték, amelynek címét bárki megtalálhatta a Közbeszerzési Értesítőben. (Forrás: 24.hu) 5+1 tipikus hiba Az érettségire felkészülés alatt számos olyan tipikus hibával találkozhatunk, amelyeket évről évre hajlamosak elkövetni a diákok. A Perfekt Zrt. oktatási szakértője adott tippeket arra, miként kerülhetők el ezek a hibák.



1. Ne halogassunk!

A felkészülés kulcsa a jó időbeosztás. Minél tovább halogatjuk a tételkidolgozást és a tanulást, annál jobban feltorlódnak a tennivalók. Ha több héttel a vizsga időpontja előtt nekikezdünk, napi néhány tétel megtanulásával sikerülhet felkészülni, és az utolsó napokban már csak fel kell frissítenünk a tudásunkat egy-két átolvasással.

2. Ne bízzuk magunkat kizárólag mások jegyzetére!

A tételkidolgozást a diákok szeretik kalákában megoldani. A szakértő szerint könnyen el lehet csúszni azon, ha nem saját jegyzetekből készülünk fel. Ha nem ismerjük az eredeti anyagot, amelyből a jegyzet készült, előfordulhat, hogy bizonyos információk kimaradnak, így a szóbeli vizsgán könnyen kellemetlen helyzetbe keveredhetünk.

3. Ne magoljunk egész éjszaka!

Ha szorít az idő, kénytelenek vagyunk az éjszakáinkat is feláldozni a tanulás oltárán, de erőfeszítéseink visszafelé is elsülhetnek. A kevés alvás, a stressz és a kimerültség miatt sokkal kevesebb információ ragad meg a fejünkben, cserébe viszont értékes órákat vesztünk, amelyeket alvással is tölthetnénk. Sokkal hatékonyabb lehet a tanulás, ha azt kipihenten tesszük.

4. Ne hagyjunk ki tételeket!

Ha ki is csúszunk az időből, próbáljunk meg minden tétellel megismerkedni a vizsga előtt legalább egy-két átolvasás erejéig. Ne bízzuk a szerencsére, hogy olyan tételt húzunk, amit épp sikerült átnéznünk, hiszen épp ugyanakkora eséllyel kaphatjuk azt is, amit nem tanultunk meg.

5. Ne csak olvassunk, beszéljünk is!

Ha úgy gondoljuk, hogy már tudjuk az anyagot, mondjuk fel magunknak hangosan is a tételt, hogy meggyőződjünk róla: folyékonyan el is tudjuk mondani mindazt, amit megtanultunk.



+1 Ha nem úgy sikerült az érettségi, ahogy szerettük volna, legyen B tervünk!

Ha az alapos felkészülés ellenére sem sikerül végül bejutni arra a szakra, ahova terveztük, ne keseredjünk el, hiszen jövőre újra megpróbálhatjuk. Hogy a következő egy évben se kelljen tétlenkednünk, jelentkezhetünk OKJ-s képzésre, amellyel jó alapokat és pluszpontokat is szerezhetünk a jövő évi felvételihez.