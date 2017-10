Ma is csak estére lesz október - reggelire tálaljuk a tegnapot

Gyönyörű kora őszi - vagy inkább késő nyári? - idő volt tegnap, és ma is olyan meleg lesz, hogy legszívesebben a Tisza vízhőmérsékletét is beleírnánk a cikkbe. A tartós magyarországi meleg részben annak a levegőnek köszönhető, amely az Ophelia előtt Európa felé áramlik,- másutt ugyebár nem volt ennyire kegyes a hurrikán. Délutánra 25 fokot jósolnak, de estére 7 fokra hűl majd le a levegő. Tegnapi összefoglaló cikkünkön kívül a met.hu videójából is tájékozódhatnak a következő napokról, de nem kell félni, Ophelia asszony nem ér el idáig.Tegnapi cikkünkből megtudhatták, hogy- jobb híján, és plakátok átalakításáról is olvashattak., de nem politikai jellegű tartalmakat osztottak meg ismeretlenek a köztereken, hanem kedveseket. A város egyeteme mellesleg- a magyarok közül az első., mit gondolnak így a fűtési szezon kezdetén - bár a 25 fokban ez viccesen hangzik - a tűzifáról. Nem éppen elégedetten. Hátha azjobban beválik - azt ígérték, szerdáig kikerülnek a vakcinák a háziorvosokhoz. Arra is kíváncsiak voltunk, kíváncsiak-e Önök a betegútjukra, és jelzik-e, ha valami furcsát tapasztalnak - úgymint el nem végzett vizsgálatok, beavatkozások -, és amikor megtudtuk, megírtuk:Kedden a cukiságfaktor is erős volt az oldalon, két kutyás sztorival is tudunk szolgálni., és folytatódtak, aki még mindig nem ette meg teljesen a lakást. Ha már lökhárító, emlékezzünk meg a Napfény Parkban rendezettis. Rendezvénykamionban és tanpályákon próbálhatták ki magukat a tisztelt jelenlévők.Ha nem láttak még ember nagyságú sáskát, atalálnak egyet. Érdemes azt is megnézni,Ma egyébként Jusztusz napja - is - van, ünnepel még Ambrus és Lukács.. Innentől kezdve az ország minden parasztját (kivéve a szabad királyi városok lakosait) szabadságvesztéssel büntették, ha engedély nélkül elköltöztek. Bevezették a robotot, a cenzust és a kilencedet - egyszóval szuperjó nap lehetett, csak nem mindenkinek. Önöknek viszont legyen nagyon szép a szerdájuk, és térjenek vissza hozzánk napközben is!