Ma is nyár lesz bonyodalmak nélkül, tegnap meg zavart észleltünk az Erőben - ismételjék át a híreket!

Legfeljebb fátyolfelhőkre számíthatunk ma, csapadék nem lesz,, ahol egy érdekes tényt is megemlítenek: éjjel a völgyekben, illetve az Alföld homokhátságain lesz a hidegebb, a vízpartokon és a magasabban fekvő helyeken a melegebb.- alig 21 fok különbség. Péntekig egyébként 34 fokig is felmegy a hőmérséklet, de hétvégén sem fogunk megfagyni az előrejelzések szerint.Hanem az Erőben bizony zavart észleltünk tegnap, pontosabban nem is mi, hanem az egyetemisták. A hiperszuper Neptun, akik kurzusokat szerettek volna felvenni. Ők ennek,. Aki még eddig nem dühöngött, annak kínáltuk a cikket, amit itt olvashat el - ha Ön gyerekes szülő, reméljük, nem hitte el a korábbi híreszteléseket. Arról is tájékoztattuk olvasóinkat,, és ígérjük, hogy ez sem fogja feldobni Önöket. A győri püspök lombikellenes megszólalására isEllenpontként jöjjön egy pozitív hír:. Lapunk egykori támogatottja a Bánfi család: arról is hírt adtunk, hogy egyenesbe jött az életük , a 15 éves Kata, aki egykor segítséget kért, néptáncosnak készül. Szintén jó hír, hogy aki elhagyta a SZIN-en az inzulinadagolóját, az kikeresheti a több ládányi hátrahagyott tárgy közül, amelyeket biztosan keresnek a gazdik. "Hát akkor én szeretnék három személyit meg két jogosítványt" - írta kommentelőnk: 20-30 plasztiklap biztosan lapult a talált tárgyak között. A szívderítő hírek blokkjába tartozik az is, hogy- csak még azt nem tudjuk, ki lesz a "sztárvendég".- kattintsanak és nevessenek! Aztán igyák meg az utolsó korty kávét,, és induljon a nap! Maradjanak velünk napközben is!