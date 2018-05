Ma már nem luxus a tömegközlekedésben a klímaberendezés - piktogramok jelzik, hol jön a hideg az utastérben

Hideget és meleget is kap az SZKT az utasoktól – piktogramokkal próbálnak segíteni. Fotó: Frank Yvette

Központilag szabályozható klímaberendezés Szegeden a villamos PESA-flotta tagjain, a trolibuszok esetében a piros, Ikarus Škoda típusokon, valamint a felújított járműveken működnek. A Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) ügyvezetője, Majó-Petri Zoltán lapunknak elmondta, a klímák tavaszi karbantartása megtörtént, és bizonyos külső hőmérséklet felett már be is kapcsolják azokat. A társaság a klíma miatt egyaránt kap hideget és meleget: vannak, akik arra panaszkodnak, hogy fáznak a villamoson, és megbetegszenek a klímától, míg másoknak az a problémájuk, hogy túl meleg van.– Ezek a klímaberendezések 7 Celsius-fokra hűtik le a levegőt, majd bejuttatják a járművek belsejébe, ám nem egyenletesen. Vannak olyan befúvók, ahol alig több mint tízfokos hideget fújnak, míg a járművek végében már inkább csak szobahőmérsékletű, a 20 Celsius-fokot meghaladó levegő jut – magyarázta az ügyvezető.Ezen változtatni nem tudnak, nincs olyan műszaki megoldás, amivel a jármű minden egyes pontján egyazon hőmérsékletet tudnának garantálni, ám a klímára érzékenyeket figyelmeztetik. Egy piktogramsorozatot készítenek, amelyek a hideg beömlőnyílásoknál jelzik, hogy akik érzékenyek rá, ne álljanak oda. Majó-Petri Zoltán elmondta, jelenleg az előkészítés zajlik, de mire életbe lép a nyári menetrend, minden klímás villamoson és trolibuszon ott lesznek a matricák.Megjegyezte, ma már nem tekinthető luxusnak a klímás jármű, hanem elvárt kötelező elem, így amikor felújítanak egyet, központi klímával is ellátják azt. Kérdésünkre elmondta, arra azonban nincs műszaki megoldás, hogy kánikulában ne mondják fel a szolgálatot a klímaberendezések, a villamosok és a trolibuszok fémváza egy idő után annyira átmelegszik, hogy az eszközök nem működnek megfelelően.