Ma már nem szeret a disznósajt a padláson - A bölléreknek is föladja a leckét az enyhe tél

– Egy otthoni disznóvágás 7-8 fokban még nem annyira veszélyes, de a főtt dolgokra – rizses hurkára, májasra, disznósajtra – vigyázni kell. Régen nemcsak a hidegebb telek miatt lehetett jó helyen a tető alatt fölakasztott disznósajt, hanem azért is, mert más volt az ősök technológiája. Ők sokkal több sót használtak, mint mi.

8-10 fokos helyiséget még kibír a kolbász, ha rendesen fűszerezték és töltötték. Fotó: Karnok Csaba

A disznóvágás fő szezonjában nem mindegy, hogy mínusz 5 vagy plusz 10 fok van napközben. Most, hogy melegrekordok dőlnek meg, a békéscsabai kolbászversenyről szóló híradásokban is kitértek arra, hogy vigyázni kell az ételek elkészítésével.– Az most már nem megy, mint régen, hogy a disznósajtot, ha elkészült, fölakasztották a padláson – mondta Binecz Zsolt makói hentes, akinek Makón húsüzeme, üzlete van, de annak idején a családi disznóvágásokon szerette meg ezt a szakmát. Arról kérdeztük, mire érdemes odafigyelnie ebben az enyhe időben annak, aki most vág disznót.Érdemes gondolni arra, az, hogy kevesebb sót használunk, az étel eltarthatóságára is hatással lesz. Ahogyan a húsiparban számon kérik a hűtés láncolatát, amelynek nem szabad megszakadnia, otthon is fontos erre odafigyelni. Ezeket az ételeket, mihelyt lehet, be kell tenni a hűtőbe.

Lassan abáld!



A kolbászmérgezésnek is nevezett botulizmust rosszul kezelt élelmiszerek is okozhatják. Megelőzése érdekében azt szokták javasolni, hogy – mivel hideg körülmények között nem termelődik ez a méreganyag – olyankor kell a disznót levágni, amikor elég hideg van. Ezt a tanácsot nehéz betartani, mert általában nem az időjáráshoz igazítják ezt a munkát, hanem ahhoz, hogy ki mikor ér rá. A botulizmusért felelős baktérium hő hatására elpusztul, ezért az a javaslat, hogy a hurkát lassan, hosszú ideig abálják. Földművelésügyi minisztériumi rendelet is szól arról, hogy „biztonságos hőkezelésnek" az a sütés, főzés számít, „amely legalább 2 percen át tartó 72 °C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75 °C-ot biztosít". Véd a nitrites pácsó megfelelő adagolása. Ha pedig bontás közben a hús földdel vagy mással szennyeződött, azt a felületet nem elég letörölni, hanem vékony rétegben le is kell vágni.

Zsolt szerint a kolbásszal, ha rendesen befűszerezték és töltötték, nem lehet probléma egy 8-10 fokos garázsban, kiskonyhában, ahol általában az ilyen munka zajlik. Hiszen a füst, amellyel később tartósítják, 18-20 fokos is lehet. Ugyanígy nem lehet különösebb baja a fateknőben vagy műanyag ládában lesózott sonkának, csülöknek, szalonnának sem. – A só nemcsak nedvességet von el, de hőt is: nem véletlen, hogy aki járt már sózó-, pácolóhelyiségben, az tapasztalhatta, hogy ott hűtés nélkül is hidegebb van – mondja a hentes.Ilyen időben még nagyobb a jelentősége a tisztaságnak: hogy mindent – vágódeszkát, darálót, edényeket – rendesen elmossanak, mielőtt és miután dolgoztak vele, és aki a húshoz ér, előbb mindig mosson kezet. Erre pedig állandóan legyen meleg víz.