Ma rajtol a PaprikaShow és Chili Weekend: a Délmagyar Chili Grand Prix-re várjuk a csípős fűszernövény kedvelőit

Tavaly edzettek voltak a paprikaevő verseny résztvevői, így senki sem adta fel a küzdelmet.

Archív fotó: Kuklis István

Harmadik alkalommal rendezik meg a Széchenyi téren a Szegedi PaprikaShow és ChiliWeekend elnevezésű gasztronómiai fesztivált, amely egyrészt tisztelgés a szegedi fűszerpaprika hagyományai előtt, másrészt igyekszik bemutatni az újgenerációs csilimanufaktúrák különleges termékeit.A város legforróbb eseményeként hirdetett rendezvénysorozaton az ország legismertebb csilitermesztőinek termékei mellett extravagáns food truckok is bemutatkoznak, a vendéglátósoknál pedig csípős és kevésbé tüzes étel- és italkülönlegességeket is meg lehet majd kóstolni.Idén sem marad el a háromnapos fesztivál legnagyobb érdeklődéssel kísért rendezvénye, a csilievő verseny, amelynek ez alkalommal lapunk a névadója. A Délmagyar Chili Grand Prix-t péntek és szombat este 21 órától rendezik meg.Erre az extrém kihívásra idén rekordmennyiségű nevezést adtak le, összesen több mint kétszázan iratkoztak fel. Még a határon túlról, Erdélyből és Németországból is érkeznek elszánt versenyzők. Ezen általában, mint korábban írtuk, patakokban szokott folyni a könny és az izzadság. A bátor versenyzők egy egyszerű csípős paprikával kezdenek, majd egyre növekvő kapszaicintartalmú paprikákat kell elropogtatniuk. Ha a tizedik körben felszolgált Carolina Reapert is elropogtatták a versenyzők, a ráadás egy Carolina Reaper pálinka lesz majd. A versenyt élőben közvetítjük lapunk Facebook-oldalán. Ma a 21 órás erőpróba előtt 17 órától a Peter and Pan duo, 19 órától pedig a Gypo Circus ad élő koncertet.