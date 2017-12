Ma sem lesz melegünk, de hát mit várunk, tél van, ketyeg a gázóra

Nem lehet mondani, hogy még mindig nem ért ide a tél, mert az egy fok pluszban sem sok - de azért nehezményezzük, hogy még mindig fekete és nem fehér.nappal 1 fok lesz, éjjel mínusz 2: a hatalmas hőingástól biztosan nem leszünk rosszul.: tudományosan fogalmazva a tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon peremén szárazabb levegő érkezik fölénk, több lesz a napsütés, de továbbra is hideg marad az idő.

1895 – Magyarországon példátlan dolog történik: engedélyezik, hogy az egyetemek bölcsészettudományi és orvosi karát női hallgatók is látogathassák

1950 – a Dalai láma a kínai invázió miatt elmenekül Tibetből

2007 – Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnököt választja az év emberévé az amerikai Time magazin

2016 – Terrortámadás Berlinben egy karácsonyi vásárban

Éjszaka a legtöbb helyen csökken a felhőzet, az Alföldön és a déli területeken viszont még erősen felhős maradhat az ég, ott hószállingózás nem zárható ki. Az Északi-középhegység tágabb térségében és a Dunántúl derült részein párássá válik a levegő, zúzmarás ködfoltok is képződhetnek. Napközben a legtöbb helyen többórás napsütés várható, az ország keleti felén viszont a szakadozott felhőréteg miatt csak rövidebb napos időszakok valószínűek.Kedd estétől északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, ekkor kisebb hószállingózás is kialakulhat. Az északi, északnyugati szelet napközben az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +3 fok között várható - ez nálunk állítólag ugye egy fok lesz.A ma virággal köszöntendők listájával folytatjuk:, Violetta, Bonifác, Bónis, Dárió, Dárius, Nemere, Orbán, Oros, Pelágiusz, Tea, Tétisz.