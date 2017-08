Ma semmi tragikusat nem tudunk elmondani az időjárásról, de tegnapi híreinket hűvös lengi be

A Perseida meteorraj Spanyolország fölött augusztus 13-án, miután a Föld belépett a meteorraj

összetevőit alkotó 109P/Swift-Tuttle üstökös pályája mentén szétszórt porfelhőbe. Fotók: MTI

Makón, és persze 30 fok lesz tehát- a-, kevés felhővel. Éjjelre viszont 12 fokig hűl le a hőmérséklet, ha kimozdulnak este - bár hétfő van, a hét napjainak legnyomorultabbika -, vigyenek pulóvert, dzsekit, valamit., most 26,9 fokos, a hidegfront után sem kell léket vágni rajta.Ha meg mégis fáznának, majd fűzi Önöket az adrenalin, ha megtudják - mert még esetleg nem olvasták a hétvégén -, hogy, valószínűleg soha az életben nem fogjuk meg tudni, ki engedte a szennyező anyagot a Tiszába. Az sem túl nyugtató, hogy idén is csak éstudnak szívfájdalom nélkül írni az iskolások. Persze sokkal rosszabb lesz majd a reggeli dugókkal szembesülni iskolakezdés után. A Zsitva sornál meg az avar égett közel 4000 négyzetméteren -ezen a hétvégén, felhívtuk a figyelmet, hogy, és mutattunk képeket, de- többek között tűzáldozattal, de nem ez ért el a Zsitva sorig.

Tisztáztuk a használt tűk és fecskendők további sorsát is, amely, valamint írtunk egy bankautomatáról, amely rendívül idegesítő szokást vett fel:. Az- ne hagyja ki a galériát! -,, és persze ott is fotóztunk. Ugyanebből a városból hoztunk egy elképesztően jó hírt:. Vannak még csodák. Csongrádon pedig örülhetnek az autósok,Mostantól kezdve olvassák mai híreinket, és legyen remek hétfőjük! Főleg ha Celesztinának vagy Montikának hívják Önöket -! Talán még annyit, mert területben is közel esik, hogy 1921-ben ezen a napon kiáltották ki aPécsett.