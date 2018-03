Ma Sz. Szigethy Vilmosra emlékezünk

Szegedi újságírói munkásságát 1900-ban kezdte a Szegedi Naplónál, ahova a lap aktuális szerkesztője, Békefi Antal hívta a tehetséges fiatalt. A verseiről és humoros írásairól ismert Szigethy hamar beilleszkedett a századforduló után változásnak indult Szeged életébe, többnyire riportokat készítette.Első sorban levéltárnok volt – 1903-tól dolgozott egészen 1949-es nyugdíjazásáig Szeged város levéltárnokaként –, de emellett nem hanyagolta el írói, újságírói munkáját sem. 1910-ben a Pesti Hírlap megkereste, és felkínált neki egy állást, ám ő nem hagyta itt Szegedet, a szerkesztőséget, Tömörkény István, Móra Ferenc és Juhász Gyula társaságát.1922 és 1923 között a Szegedi Híradót szerkesztette, itt ismerkedett meg az ifjú József Attilával, aki később verset is ajánlott neki. A Híradó megszűnése után a Szeged című napilapba publikált, több tárcája és folytatásos regénye is megjelent. 1927-től dolgozott külső munkatársként a Délmagyarországnál, közben szerkesztője egy Szegedről szóló monográfiának. 1931-ben a Délmagyarország részletekben közölte A régi Szegedből az újba című írását, mely vicces kritikai írások egyvelege „emberekről, dolgokról".1934 és 35 között vicclapot szerkesztett Tüske címen. Szívügyének tartotta az ifjúság és az irodalom kapcsolatának ápolását, így a két világháború között sokat publikált jugoszláviai magyar lapokba a témában. 1949-es nyugdíjazásával az újságírói munkát is feladta, a harmadik Szegedi Naplónál fejezte be pályafutását. Nyugdíjas évei alatt önéletrajzot írt Pályám emlékezete címen. 1956. február 18-án, 78 évesen hunyt el Szegeden.