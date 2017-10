Ma új neve lehet Csongrád megyének, erről és sok másról is olvashat összefoglalónkban

De lássuk, hogy mi történt hétfőn:

A valószínűleg borult időt, néhol felerősödő szél is kíséri majd. Mindezek mellé pedig kettősfronti hatás nehezíti majd a napunkat.Szeged polgármestere Botka LászlóEzt hétfő délelőtt láthatóan idegesen jelentette be a Széchenyi téren rendezett sajtótájékoztatóján.Egy rövid videóban próbáltunk segítséget nyújtani azvaló eligazodásban.operatőr ügyében is, ráadásul a vádlott távollétében. Az utolsó szegedi hírünk bár tegnap érkezett, ma érdemes igazán figyelni,megyét.Ma egyébként október 3. van. ebből az évből már csak 89 nap van hátra. Ne felejtsék el felköszönteni Helga nevű ismerőseiket, ők ma ünneplik a névnapjukat.