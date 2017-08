Ma vernek sátrat a bulizók a Partfürdőn

Tudta?

Egy korsó Borsodi 430, a tömény italok 600 és 650 forint között kaphatók, a minőségi pálinkákat ennél valamivel drágábban adják majd. A Szegedi Ifjúsági Napok gasztronómiai kínálatáról később számolunk be.

A készpénz nélküli fizetés, a Festipay marad, ami új, az az arcképes igazolvány a belépőhöz és a 100 sátornak elegendő VIP-sátorhely a Szegedi Ifjúsági Napokon. A sátorlakók kedden 17 órától állíthatják fel ideiglenes lakóhelyüket a szokott helyen, a kemping legvégében. Az Ifjúsági Házban már hétfőtől fel lehet venni a jegyeket és karszalagokat. Sokan éltek is a lehetőséggel. A személyi igazolvány beszkennelése egyáltalán nem lassítja a folyamatot.A fesztivál helyszínét, az újszegedi Partfürdőt a hivatalos nyitás előtt Kolonics Erikával, a SZIN szervezőjével jártuk be. – A VIP-sátorozók külön karszalagot kapnak, az elkerített és őrzött területre csak ezzel mehetnek be. Van külön tusoló és vécé, a nagybani piacnak köszönhetően pedig összesen fél tonna narancsból készül nekik minden reggel frissen facsart narancslé. Az 1990 forintos sátorjegyek két és fél nap alatt elfogytak – magyarázta a szervező, miközben kamionok, kisteherautók és villás targoncák hordták folyamatosan a színpadtechnikai kellékeket.A Festipay-kártya tavaly bevált, a szervezők szerint azért célszerűbb a használata a paypassos bankkártyánál, mert így kontrollálni tudjuk, mennyit költünk: mindig annyit, amennyit rátöltünk. Jó tudni, hogy a tavalyi Festipay-kártyák idén is használhatók.A street food ételek mellett a hagyományos lacikonyhák is megtalálhatók lesznek. Ők hamburger, kolbice és pizza helyett hurkával, kolbásszal, csülökkel, pacallal és töltött káposztával várják a nehezebb ételekre vágyó fesztiválozókat.A nagyszínpad mellett öt nagyobb és több kisebb különböző bulihelyen szórakozhatunk. A civil falu és a borosok faházikói ugyanott lesznek, mint tavaly. Új helyre költözik viszont a silent disco. Mivel mindhárom medencében víz lesz – ezek 9 és 20 óra között használhatók –, ezért a csöndes diszkó a Tisza Gyöngye alá költözik. A legendás diszkó másik oldalán, egyből a bejáratnál kapott helyett a közelmúltban elhunyt Szurdi Zsoltról elnevezett színpad is.A SZIN 50 sátorban egy fesztivállal kapcsolatos interaktív társasjátékon lehet részt venni. Ugyanide várják a SZIN 49 éves történetének relikviáit, fényképeit, amelyeket természetesen visszajuttatnak majd a felajánlóknak a szervezők, sőt a beküldők közül egy SZIN-örökbérletet is kisorsolnak majd.Nem mindenki várja felhőtlen jókedvvel a négynapos fesztivált. Bánki Vilmos nyaralótulajdonos védelmi rendszert épített épp feleségével: szakszerű mozdulatokkal hántotta le a facölöpök kérgét, amire majd szalagot teker, hogy így tartsa távol az illetékteleneket. – Féltem a növényeimet, kitapossák a virágot. Mi nem vagyunk a buli ellen, de inkább elutazunk, és az unokáinkkal töltjük ezt a néhány napot – mondta Bánki Vilmosné.