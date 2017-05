Madarak támadnak a kis kedvencekre a ligetben

Ezek a madarak az embereket már megszokták, de az állatokban ellenséget látnak. A költési időszakban pedig különösen érzékenyek - mondja Molnár Gyula biológus

– Már alig vártam, hogy jó idő legyen, és kihozhassam sétálni Mállint. Szüksége van a mozgásra, különben éjszaka nem hagy aludni – simogatta meg vadászgörénye fejét Nagy Beatrix. A szegedi nő pórázon vezeti kis kedvencét, amellyel rendszeresen a ligetben csatangolnak. Mostanában azonban fél arra menni, madarak „figyelik" ugyanis őket.– Van egy főkolompos. Amint észrevesz bennünket, hívni kezdi a társait is. Pillanatok alatt 4-5 szárnyas körbevesz, és izgatottan követik Mállint. Bár még nem támadtak meg, de az is elég ijesztő, ahogy a fejünk felett repkednek – mesélte a nő.Beatrixot elkísértük egy sétájukra. Nem kellett sokáig keresgélni, a Játékok kertjében egyből észrevette a madarat. Az azonban egy ideig mással volt elfoglalva: egy kislánnyal barátkozott.– De jópofa – mondta Zsófi anyukája, Hős-Nagy Anita, akinek tetszett, hogy az állat nem félt tőlük, kifejezetten kereste a társaságukat. Egy idő után azonban észrevette a fűben ugrándozó vadászgörényt, és némi hezitálás után ki is kezdett vele: fölérepült, és kinyújtott karmaival végigszántott a görény hátán.Ezt követően jó ideig csak egy ágról, majd kicsit közelebbről, a kerítés tetejéről figyelte Mállint, de amikor erősítést kapott, ismét támadásba lendült. Végül némi kakaskodás után úgy döntöttünk, nem várjuk meg, amíg valamelyiknek nagyobb baja lesz, így megkértük Beatrixot, vegye fel a görényt.– A kutyások is panaszkodnak, van, aki már bottal jön a ligetbe, hogy el tudja kergetni a madarakat. És azt mesélik, egy futót már meg is támadtak – mesélte a nő, aki furcsának tartja, hogy már a városban is félni kell a madaraktól.

– Valószínűleg csókákról van szó – állapította meg a leírás alapján Molnár Gyula biológus, ornitológus, akit azért kerestünk meg, hogy elmagyarázza, miért ilyen agresszívek a ligetben a madarak.– Mivel a vadászgörény a vadon élő görények tenyésztett változata, nyilván ellenségnek látják, ráadásul meglepetésként éri őket, hogy az éjszakai ragadozóval nappal találkoznak. Vélhetően a közelben költenek, így csupán a területüket védelmezik.A szakember elmondta, ez a viselkedés elsősorban a varjúfélékre jellemző , a csókák is közéjük tartoznak. Hozzátette: találkozott már fekete rigóval is, ami megtámadta.– Ezek a madarak az embereket már megszokták, de az állatokban ellenséget látnak. A költési időszakban pedig különösen érzékenyek, így talán javasolt nem a környéken sétáltatni ilyenkor a kisállatokat.