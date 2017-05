Szülői munkaközösség megalakításától egy autista felnőttek számára is elérhető foglalkoztató működtetéséig jutott el egy szegedi édesanya, aki autista gyermekének fejlődésével párhuzamosan kereste a lehetőségeket. A ma 27 éves Xénia családtagjai, főként az első években, magukra voltak utalva. Ma már arra keresik a választ, hogyan boldogulhat lányuk, ha majd teljesen magára marad. A fővárosban működő Nem Adom Fel Kávézóhoz hasonló helyet szeretne létrehozni Harter Árpádné és csapata. A Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület elnöke úgy látja, hogy Budapesten népszerű a kávézó, szerinte Szegeden is lenne igény és befogadó közeg is.