Maguk szerelték fel a napelemeket

Sorban állnak a napelemért

Az öt gyermeket nevelő Balázs Olga évek óta retteg attól, hogy kikapcsolják nála a villanyt. Ezért megváltás számára a napelem. Fotó: Kuklis István

– Sokkal világosabb van – Rostásék még most is rácsodálkoznak a világosságra, ami beborítja baksi házukat. Márkó magától el sem mesélte volna, hogy ő maga szerelte fel a napelemet a tetőre, ha azt a helyi önkéntes nem árulta volna el. Kiderült, hogy amikor elhozták Baksra a napelemeket, azokat nem üzemelték be, hanem a helyiekre bízták úgy, hogy pár óra alatt kiképezték őket a műveletre. Rostás Márkó volt a legügyesebb, ő szerelte fel a szerkezeteket. Lapunkban is megírtuk , hogy ősszel indított a Romaversitas Alapítvány egy gyűjtési akciót, hogy LED-es világítással váltsák ki azoknál a mélyszegénységben élő családoknál a villany egy részét, ahol vagy soha nem is volt villany, vagy kikapcsolták azt. Három településen, köztük Bakson már fel is szerelték a villanyt csak a világításnál kiváltó napelemeket.– Hol lehet befizetni a kétezer forintot? – állít meg a Bakshoz tartozó Mária-telepen egy asszony. Kiderült, hogy Csurárné Boldizsár Hajnalka az önkéntesekkel kevert össze bennünket, akik azt tervezik, hogy pályázaton nyert pénzből további napelemeket vásárolnak, majd azokat a Rostás Márkó vezette kis brigád fogja felszerelni a helyieknek. Azt már Daróczi Gábortól tudjuk meg, aki a Romaversitas igazgatója volt, s bár két hónappal ezelőtt eljött az alapítványtól, ezt a programot folytatni szeretné baksi önkéntesekkel.

Munkát is adhat

Volt már képzés is

– Amikor először jártunk itt, többen bizalmatlanok voltak – magyarázza Daróczi Gábor. – Amikor azt látták, hogy a tíz helyett tizennégy napelemet tudtunk hozni az adományokból összegyűlt pénzből, akkor már sokan elkezdtek érdeklődni. Pont ezért találták ki, hogy két magánalapítványhoz pályázva közel kétmillió forintból újabb napelemeket szereznének be. A Rostás Márkóval együtt kiképzett három fiú segítségével szerelnék ezeket fel. Később kétezer forint többszöri befizetésével gyűjtenének újabb összeget, s amint egy újabb napelemre összegyűlik a pénz, akkor a brigád felszerelné. – Egy úgynevezett rulírozó alapot hoznánk létre – magyarázza Daróczi, hogyan építenének fel egy életképes rendszert, amelybe a baksi szegregátum fiataljai is be tudnak kapcsolódni.Ingyen képeznék ki a romákat a napelem szerelésére, az első darabokat adományokból, illetve pályázaton nyert pénzből. Az elképzelés az úgynevezett rulírozó alappal az, hogy önfenntartóvá váljon a mozgalom, amelynek során nemcsak olcsó világítást kaphatnak a Mária-telepi romák, de munkát is teremtenének maguknak. Daróczi Gábor szerint bár volt már hasonló képzés Bakson, ahol segédmunkára képeztek ki néhány fiatalt a 150 millió forintos költségű komplex telepi program részeként, de abban munkát nem tudtak biztosítani. Most kevesebb pénzből két legyet ütnek egy csapásra.