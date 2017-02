Magukra maradnak a hétvégi szülők

Mennyi lesz a nyugdíj?



A nyugdíjreform sem kecsegtet sok jóval: a férfiak több évet kötelesek dolgozni a nőknél, de a statisztikák szerint kevesebbet élvezhetnek a nyugdíjból – merthogy kevesebbet élnek.

Sokaknál a 2014-ben felröppent, gyerekszám utáni nyugdíjszámítás (a gyermekek száma jelentős mértékben befolyásolná a szülők várható állami nyugdíját) gondolata is kicsapta a biztosítékot, de az elvált szülők is elmorfondírozhattak azon, hogy a gyermektartást fizetőnek az állam hány gyerek után kalkulál nyugdíjat. A tervezet azóta fiókban pihen.

A hétvégi gyerekeknek is kell szoba

A nőké a piac

A benzin is számít

Az exe nem fizet gyerektartást, több családi pótlékra, ingyenes étkezésre, ruhapénzre lenne szükségük a gyerek számára – panaszolta lapunknak több elvált anya, amikor az elvált szülőknek járó anyagi támogatásokról kérdeztük olvasóinkat.Kétségtelen, hogy gyerekét egyedül nevelő nőnek lenni sem paradicsomi állapot, de számukra legalább léteznek támogatási alternatívák – más kérdés, ezek közül mennyire jogosultak. Keveset hallani viszont a gyereküktől elszakadó, elvált szülőknek, így a leggyakrabban apáknak járó segítségnyújtásról.A 8 éve elvált, majd újranősült 38 éves, nevét nem vállaló Gábor tavaly szerette volna megigényelni a családok otthonteremtési kedvezményét (CSOK), ahol a gyermekek száma befolyásolja a támogatás mértékét. Mivel három gyerekéből csak egy él vele, 600 ezer forintra volt jogosult. E mellé nem tudott annyi önerőt előteremteni, hogy belevágjon a házbővítésbe és pluszszobákat alakítson ki, pedig a hétvégi gyerekeknek is kell a külön élettér. Éppen ezzel az indokkal fenyegette meg az exe: ha nem lesz külön szoba, kiküldi a gyermekvédelmiseket.– Az elvált apa egy helyen számít: a bíróságon, ahol eldöntik, mennyit kell fizetnie a gyerek után – fogalmazta meg olvasónk keserűen. – Nem vitatom az anyák nehéz helyzetét, de senki nem gondol a férfiakra, akik évtizedekig nyöghetik a gyerektartást, és alig látják a gyerekeiket.Dr. Hegedűs István, az Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesületének elnöke szerint a mindenkori kormányzat a jogszabálymódosításoknál nincs igazán tekintettel azon elvált, gyermeküket nem nevelő szülők, főként az apák helyzetére, akik ragaszkodnak a gyermekükhöz.– Csupán jogalkotói akaratról van szó, amikor a kormány szándékosan nem segíti őket – fogalmazott. – Akárcsak itthon, Nyugat-Európában is bevett gyakorlat a női választók befolyásolása politikai célzattal. Több juttatás, nagyobb piaci kínálat szól a nőknek. Apák napján, június 3-án, nincsenek akciók az anyák napi reklámokkal ellentétben. Az állam rövid távú gondolkodását mutatja, hogy nem támogatja a válásba belerokkanó, a gyakran a munkahelyüket is elveszítő elvált apákat. Milliárdos nagyságrendű tőkétől esik el emiatt az ország – mutatott rá a szakember.A jogász azt is elmondta, hogy tud olyan anyaotthonról, ahol a vezető esetenként lakhatást biztosít a gyerekkel érkező apának. De ezt nem verik nagydobra, mert az otthon állami támogatása megszűnne. Ugyanakkor a hajléktalanszállók lakói 70 százalékban elvált apák.

Nem jön a télapó

Kommentek:



Mit gondol az egyedülálló szülők támogatásáról?



Szűcs Vicus: – Az apukákat különválás után nem érdekli a gyerek! Tisztelet a kivételnek! A gyerektartást nem fizetik, és bejelentett munkahely hiányában az behajthatatlan!

Mit gondol az egyedülálló szülők támogatásáról? Juhász Ferenc : – Egy huncut fillért sem adnék nekik. A gyereket megcsinálják, aztán meg nyüszítenek, hogy adjon az állam!Szűcs Vicus: – Az apukákat különválás után nem érdekli a gyerek! Tisztelet a kivételnek! A gyerektartást nem fizetik, és bejelentett munkahely hiányában az behajthatatlan! Csada Orsolya : – Miért kell egy embert figyelmeztetni arra, hogy gondoskodjon a gyerekéről? Az eltartó szülőt miért nem kell?

A pályázatírással foglalkozó Tibor nem érti, elvált apaként miért őt kötelezi a törvény a láthatás miatt felmerülő utazási költségek viselésére. A tőle 80 kilométerre élő gyerekek anyja a válásukkor elhallgatta, hogy más településre költözik a gyerekekkel. A 44 éves apa a gyerektartáson felül havonta 30 ezer forintot költ üzemanyagra azért, hogy láthassa a gyerekeit._%Dr. Hegedűs István%_ szerint az új polgári törvénykönyv 2014-es hatálybalépése óta az utazási költség megosztására nagyobb esély van, mint korábban. A bíróság figyelembe veszi, ki költözött el az addigi településről. Ha például az anya külföldre költözik, esély van rá, hogy őt terheli ez a kiadás.– A munkahelyemen csak a velem közös háztartásban élő gyerekhez jön a Télapó – panaszkodik Gábor. Ha iskolai programjukon akar részt venni, szabadságra megy. A gyerekek után járó pótszabadsága a váláskor megszűnt.Az érdekvédő egyesület elnöke megerősíti Gábor állítását. Számos esetben előfordul, hogy az egyik szülővel élő gyermek betegsége miatt a másikat nem engedi táppénzre a munkáltató, ami a családban csak olaj a tűzre. Szerinte a tartásdíj megállapításakor nem ártana a másik szülő kiadásait is figyelembe venni, például a lakáshitel törlesztésénél.