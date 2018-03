Magyar-szerb összefogással, összesen több mint 60 millió forintból újulnak meg a mezőgazdasági gépek Ópusztaszeren

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a zentai Történelmi Levéltár együttműködésében megvalósuló Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi című projekt nyitórendezvényét csütörtökön az emlékpark konferenciatermében tartották és mutatták be a sajtónak és az érdeklődőknek.



Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója elmondta, a 205 ezer euróból (több mint 60 millió forintból) 2020 februárjáig tartó projekt elsődleges célja, hogy felkutassa és bemutassa a Dél-alföld ipari- és agrártörténeti értékeit. – A következő hónapokban adatgyűjtés, levéltári kutatás folyik majd a szabadkai és a zentai, valamint a Csongrád megyei levéltárban. Céljaink közt szerepel többek között adatbázis létrehozása, gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, valamint négy könyv kiadása is – sorolta az igazgató.



B. Nagy László, országgyűlési képviselő, Csongrád megye fejlesztési biztosa Magyarország mezőgazdasági fejlődéséről szólva elmondta, hogy a 19. század vége, a 20. század eleje a magyar mezőgazdaság egyik leggyorsabban fejlődő időszaka volt. A képviselő méltatta a határon átnyúló együttműködések fontosságát. – A magyar-szerb kapcsolatok ilyen jók és kiegyensúlyozottak mint most, még soha nem voltak – tette hozzá.

Kertész Péter, az emlékpark igazgatója elmondta, a térség már nem használt, de ipartörténeti szempontból fontos mezőgazdasági gépeit 1979-ben kezdte el összegyűjteni a szegedi Móra Ferenc Múzeum. A berendezéseket az akkor aközgyűjtemény egységeként működő emlékparkban mutatták be, de a gyűjteményének állaga az évtizedek során leromlott. A gépeket restaurálják, a skanzenben egy 400 négyzetméteres, hagyományos faszerkezetű, a gyűjtemény bemutatására alkalmas épületet alakítanak ki. – Egy közel 10 tonnás, 40 éve egy helyben korrodálódó lokomotívot is át kell majd helyeznünk, ami nem lesz egyszerű feladat – emelte ki az egyik komoly kihívását jelentő, valószínűleg hetekig tartó munkafolyamatot az igazgató.