Magyar kislányáért küzd Zsozsó

– Ha az ismerősök megkérdezik, hol a kislányom, mert sokat láttak minket együtt sétálni, annyit mondok, az anyjával van – mondja Joseph Martial Ngalle . – Azt is megjegyezték már, kemények lehetnek az edzések mostanában, Zsozsó, látszik rajtad, le vagy fogyva. Eleinte ilyenkor sírni lett volna kedvem. Ma már jobban bírom. De ha meglátok egy férfit a kislányával, kész vagyok.Az afrikai futballistát Zsozsóként ismerik a csapattársak és szurkolók. A most 32 éves kameruni sportoló játszott az NB I-es Tatabányában, később Szolnokon. 2008 óta él egyfolytában nálunk. Ő volt a Makó FC első afrikai játékosa, játszott Mórahalmon és Szegeden is. Mindig volt munkája. Most a DAKK-nál dolgozik, mellette Tótkomlósra jár focizni. Pontosan fejezi ki magát magyarul.– Szegeden, a Remény utca 1/A alatt éltünk együtt az élettársammal. Rebeka, a kislányunk 2013. március 20-án született. Néha volt köztünk vita, mint másutt is, de megbeszéltünk mindent. Volt néhány hónap, amikor nem volt munkám, de kerestem állást. Közben ő is keresgélt, és már régóta szervezhette, hogy elmegy, és volt is kihez – ehhez nem kell diploma. 2015. augusztus 28-án, egy pénteki napon, ahogy mentem haza, üres volt a lakás.Hívtam őt, nem vette fel. Vasárnap visszahívott, azzal, hogy hétfőn kezd dolgozni – Németországban. Kérdeztem, hogy képzelte ezt, és hol a kislány. Megmondta, hogy a szüleinél, Csíkszeredában. Novemberben jött vissza, mert a kislány beteg lett, és mivel magyar állampolgár, Romániában nem volt neki tb-je.Zsozsó akkor kikötötte, nem engedi elvinni a kislányt. Az asszony rendőrt hívott, aki kérte Zsozsó tartózkodási engedélyét. Ő kereste, nem találta, aztán előkerült – az asszony tárcájából. A rendőr tisztázta, a nőnek nem volt joga magához venni ezt az iratot. Visszaadta azt Zsozsónak. Ám az is kiderült, az asszonynál van egy hivatalos nyilatkozat, miszerint az apa hozzájárul ahhoz, hogy az anya külföldre vigye a kislányt. – A rendőr megkérdezte, az én írásom-e ez. Néztem a csajt, a rendőrt, a kislányt, és csak annyit tudtam mondani, igen, az én írásom.

Ezután két hónappal a kameruni férfi kapott egy hivatalos levelet a bevándorlási hivataltól. Elkezdődött egy másik tortúra: miután nincs nála a kislánya, Zsozsónak nincs jogalapja arra, hogy itt maradjon. Most próbál intézkedni. Találkozott segítőkészséggel, de megtapasztalta azt is, milyen, amikor csak egy két lábon járó problémahalmazt látnak benne, aki magára vessen, ha nem ért meg valami hivatalos formulát. Az is számíthat – ez egy jogász véleménye –, hogy az élettársa uniós állampolgár, Zsozsó pedig nem az.Tavaly áprilisban ismét hazakerült a kislány az anyjával, de megint hirtelen tűntek el. Zsozsó palacsintát sütött – a kislánynak a nutellás a kedvence –, és miután ettek, ő elment edzésre. Hazatérve ismét üres lakás várta. – Jártam a rendőrségen, gyámhivatalban, eredmény nélkül. Beláttam, egyszerre két pályán nem tudok helytállni. Először az itt-tartózkodásomat kell tisztázni. Letelepedési engedélyt kértem, szeretnék magyar állampolgár lenni. Ahogy egyenesbe jövök, utána tudok tenni azért, hogy visszakapjam a kislányt, vagy legalább időnként láthassam.Zsozsó munkahelyén sok segítséget kap, barátai bátorítják. Egykori makói csapattársától tudjuk, olyan játékos, aki tiszteli a szabályokat. Sárga lapot ritkán kapott, pirosat pedig csak egyszer, még régen, Szolnokon.– Amikor a családom megtudta, hogy egy afrikai férfiba szerettem bele, azt mondták, választanom kell: vagy ő, vagy ők. Zsozsót választottam. Nagyon szerettem – jelenti ki a kislány édesanyja, Madarász Katalin, akivel telefonon beszéltünk.– Az egyetlen gond az volt, hogy szereti a nőket. És ne gondolja, hogy alaptalanul vádolom. Vártam türelmesen, hogy megváltozik. Nézze, én 40 éves vagyok, ő 30. A sokadik esetnél úgy éreztem, lépnem kell. Tényleg elköltöztem a kislánnyal otthonról, de eredetileg úgy gondoltam, csak megleckéztetem. Németországban még futballcsapatot is néztem, ha jönne, ott játszhatna. Nem jött, egy fillérrel nem járult hozzá a kislány életéhez, viszont pert indított, hogy neki ítéljék. Miután ez nem sikerült, nem kereste. Pedig meg is nézhetné, tudja, hol lakunk, mert már járt a családomnál.Katalin azt mondja, jövőre összegyűlik annyi pénz, hogy vehessen egy lakást itthon. Budapestre vagy Szegedre költözik, és akkor Zsozsó bármikor találkozhat Rebekával. – A kislány rajong az apjáért: édesapám gyakran néz meccset a tévében, és ha egy afrikai játékos felbukkan, a gyerek rögtön azt kiabálja, Zsozsó!