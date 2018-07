Magyar táj, magyar ecsettel

A műveket Bányai Béla méltatta, a festőművész a megnyitón kiemelte, most korszakváltáshoz érkezett a csoport. Hangsúlyozta, a most kiállított művek az alkotók jelenlegi képességét, világnézetét tükrözik, ha 10 év múlva kiállítanak, már más stílusú képeket láthatunk. A festmények témája leginkább az ember, a táj, a gondolat, de van, amelyik a szakralitás felé is kacsingat. Augusztus 31-ig tekinthető meg a kiállítás.