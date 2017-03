Magyarország a Mogyoró utcánál kezdődik

80 ezer forintot adtak össze legutóbb a gyálaréti Mogyoró utca ingatlanjainak tulajdonosai sóderre. Ezzel szóratták föl az utat, hogy valamennyire járható legyen. Ez régebben sem látszott tökéletes megoldásnak. Itt, az egymást követő Vadalma, Mogyoró és a Som utcán át lehet följutni a Tisza töltésére. A 2006-os árvízi védekezés idején ötszáz homokzsákot szállítottak itt föl. Vadászok járnak erre, a postás, olykor munkagépek. 2015 óta megnőtt az utca jelentősége.Mivel innen az államhatár felé egészen nagy területet be lehet látni, takarásból, a rendőrök is erre járőröznek – amikor tudnak. A közelben lakó Kimpián Zoltántól tudjuk, hogy sokszor a rendőr is megjegyezte, milyen ramaty itt az út.– Erre és a Szőlő utcára, ahol én lakom, a rendszerváltás óta alig költött az önkormányzat – állítja a 76 éves gyálaréti nyugdíjas.– A közvilágítást eltakaró lombokat levágták, most pedig eltakarították. Amikor a menekültek elkezdtek jönni, és előttünk, a Szőlő utcán át gyalogoltak a boldogabb jövő felé, kértük, hogy a közvilágítást szereltesse át a város a 9. szám elől a 4. elé, elénk, mert csak mi lakunk ott. Azt a választ kaptuk az illetékes irodavezetőtől, hogy egy ilyen beruházásra, mivel errefelé inkább zártkertek vannak, nem jut pénz. Ha így áll a helyzet, megcsináltatom én, a nyugdíjamból, csak adjanak rá engedélyt! Igaz, nagyrészt tényleg kertek vannak errefelé, de lakunk itt többen is. 32 éve alakították ki az utcákat, és a kukásautó bejár, mint minden más városi utcába. Az adót is fizetjük rendesen.A Mogyoró utcai útburkolat ügyét szerinte csakis önkormányzati segítséggel lehetne megoldani. A tavalyi közös sóderszállítmányhoz Hegedüs Miklós és egy itt kertészkedő, iraki családból származó, de már itt született jogász járult hozzá, és Zoltán. Közösen tömörítették az anyagot. Kimpián Zoltán azért segített be, mert van két telek, amelynek tulajdonosait – amikor gimnazista korukban Erdélyből Magyarországra átjöttek a 80-as években – egykori erdélyiként, mint földijeit, ő pártfogolta. Már mindkettő Amerikában él, de a kapcsolatot tartják. Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő kérdésünkre azt válaszolta: kérni fogja az önkormányzatot, minél előbb készüljön itt rendes burkolat, hiszen a jelek szerint az út országos jelentőségűvé vált.