Magyarország legnagyobb csokiszökőkútját csodálhatjuk meg Szegeden, az Árkádban - fotók

Kerek csokoládét, szögletes csokoládét, hosszú csokoládét, sőt még folyékony csokoládét is találhattak az Árkád csokifesztiválján azok, akik Gombóc Artúrhoz hasonlóan szeretik az édességet.Magyarország legnagyobb csokiszökőkútját is elkészítették erre az alkalomra. A négy és fél méter magas "sziklatömb" csokoládéművészek és mérnökök közös munkájának eredménye. A szerkezetet négy szivattyú és egy 120 méteres fűtőcső működteti. Vanya Gábor csokoládéművésztől megtudtuk, 350 kilogramm belga csokoládé folyik a csokivulkánban, amelyet hat órán keresztül olvasztottak fel, majd tartottak melegen. A csokivulkánból szombaton és vasárnap több alkalommal is ingyen kóstolhatják meg a csokicsodát az érdeklődők.Viszont látnivalóból így sem volt hiány. M. Tóth Zsolt jégszobrász-világbajnok mázsás csokitömbökből faragott különböző tárgyakat láncfűrésszel.Emellett a csokirajongók egész hétvégén kulisszatitkokat leshetnek el az interaktív csokimanufaktúrákban és nyerhetnek a csokoládékaszinóban.