Magyarországon még nem volt ilyen esemény: ezer rockzenész muzsikál majd együtt Szegeden - videó

Gajda Ferenc azt hangsúlyozta, céljuk a rockzene, valamint az élő zenei produkció népszerűsítése. Az eseményen ét ülföldi és ét magyar rockzenei sláger hangzik majd el, amelyek a zenész szerint brutális hangerővel szólalnak majd meg. Gajda elmondta, az egyik magyar slágernek szegedi vonatkozása is lesz.

A helyszínről még egyeztetnek az önkormányzattal. Gajda szerint már most hatalmas az érdeklődés az egész roszágból, sőt a határainkon túlról is a SzegedRocks iránt, amelyre minden zenészt várnak a gyermektől az aggastyánig.Tátrai János arról beszélt, hogy online lehet majd jelentkezni a rendezvény honlapján, amely hamarosan elkészül. – Basszusgitárosok, gitárosok, dobosok és énekesek jelentkezését várjuk. Olyanokét is, akik csak a négy fal özött maguknak zenélnek – mondta Tátrai János. Az online beküldött anyag alapján választjá ki a jelentkezőket.

Dr. Rock, azaz Pleskonics András szerint a SzegedRocksszal felkerül Szeged neve a zene térképre, és az esemény mutatni fogja, hogy Szegeden erős és halhatatlan a rockzene. Elhangzott, egész napos lesz a rendezvény, amelyen az együttzenélésen túl jó néhány koncertet is tartanak.