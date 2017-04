Majális: megépült a vurstli, hív a liget - böngésszen a május 1-jei programok között!

Fotó: Kuklis István

A vidámparkosok az utolsó alkatrészeket húzták meg forgóikon, tisztították a dodzsemeket, a céllövöldékben felhúzták az ajándékokat a hurkapálcákra. A családokat több mint hatvan kiállító várja május 1-jéig az Erzsébet ligetbe. Idén a régi majálisok hangulatát próbálják megidézni, amikor a sült kolbász, a hideg sör, vattacukor és a vidámpark volt az igazi sláger. A színpadon mindennap egymást váltják a fellépők, ma este 8 órától Dér Heni, holnap ugyanebben az időpontban Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, május 1-jén 19 órától Gáspár Laci, majd Takács Nikolasz lép fel. Hétfőn a Zápor-tónál is majálisozhatunk, ahol 10 órakor kezdődnek a programok. Délután 4-től az Animal Cannibals szórakoztatja a kilátogatókat.

Nagyszéksós

Szeged

Csongrád

Május 1., hétfő, 9 óraNagyszéksósi KulcsosházA Móra-Tourist Nonprofit Kft. egy nagy piknikre, egy kellemes és kötetlen napra invitálja az érdeklődő-ket Nagyszéksósi Kulcsosház udvarára rengeteg izgalmas programmal! Fakultatív programok: bivalyterelés pásztorkutyákkal a bivalyrezervátumban. Csónakázási, lovaglási és kerékpárkölcsönzési lehetőség. Büfé frissítőkkel, frissen- sültekkel. Nagyszéksós-tavi túra.A tuk-tuk vonat is indul Mórahalom, Tömörkény utca 3. szám elől.Újszegedi ligetÁprilis 28., péntek15 óra: nosztalgiaslágerek Horváth Andrással, 18.30: Colorado Country Band, 20.00: Prémium Party – a nagyon, nagyon zene! A lemezjátszóknál Horváth András.Április 29., szombat13 óra: rendőrségi bemutató, 17 óra: Peter and Pan, 18 óra: Blues Brothers Show, 20 óra: Dér Heni, 20.30 óra: Bulivonat Várkonyi Tibivel.Április 30., vasárnap9.30 óra: katonai bemutató a Vásárhelyi Helyőrség közreműködésével, 16.30 óra: akrobatikus rock ’n roll a Kozmosz Egyesülettel,17 óra: Grimm-Busz Színház, 18.30 óra: Indigo-koncert, 20 óra: Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, 21.30 óra: Majális Utcabál: Mr. Bongo és Barátai.Május 1., hétfő10.30 óra: néptánc a Délikert Egyesülettel, 11.30 óra: CDC Tánciskola, 12 óra: Skillfull Dance, 13 óra: Dél-alföldi Nótaénekesek műsora: Báder Béla és zenekara, 15 óra: Harmonika Európában, 16 óra: Diamond TSE, 16.30 óra: Kozmosz Egyesület, 17 óra: a Senior Center műsora, 19 óra: Takács Nikolas, 20 óra: Gáspár Laci, 21 óra: Majális Utcabál: Útközband. 9–18 óráig kerekesszékes akadálypályával, vakvezető kutyákkal, terápiás kutyákkal és gazdáikkal, tapintós, illatfelismerős, hang alapján pároztatós érzékenyítő játékainkkal belekóstolhatsz a fogyatékkal élők nehézségeibe.Május 1., hétfő10 óra: Majális kölyökdélelőtt a Csiga Duóval, 11.30 óra: Akrobatikus rock ’n roll a Kozmosz Egyesület táncosaival, 12 óra: Jó ebédhez szól a nóta: Fehérvári László, 13 óra: Wake Up Little Suzie, 14 óra: bemutatkozik a CDC Tánciskola, 15 óra: Corcovado Social Klub, 16 óra: Animal Cannibals, 17 óra: Majális utcabál az Útközband Zenekarral.Április 29., szombat8 órától kezdődik az anyák napi virágvásár. 9 órától Tápé köszönti újszülöttjeit, műsort adnak a Honfoglalás utcai óvodások. 9.45-től az udvaron 11.30-ig, a programokon, a játékokon való részvétel ingyenes!Április 29., szombat, 13–16 óraLesz ugrálóvár, arcfestés, LuFeri léggömbhajtogatás, anyák napi kézművesség, ajándékok készítése, sorversenyek gyerekeknek, sörivó és csokievő verseny fel-nőtteknek. A programokon, a játékokon való részvétel ingyenes!Április 29., szombat, 16.30–20 óraLesz ugrálóvár, arcfestés, LuFeri léggömbhajtogatás, anyák napi kézművesség, ajándékok készítése, sorversenyek gyerekeknek, sörivó és csokievő verseny fel-nőtteknek, tábortűz szalonnasütéssel. A programokon, a játékokon való részvétel ingyenes!Ifjúsági térÁprilis 30., vasárnap10 órakor a Csongrádi Fitness SE tart bemutatót, 11 órától a Csiga Duó zenél, 13 órakor kezdődnek a Kebtanoda Kutya Sport Egyesület bemutatói. 14 órától 18 óráig kézműves-foglalkozásra várják a kicsiket. 15 órától néptáncbemutató kezdődik. 17.30-tól operett-elő-adásra várják az érdeklődőket. 19 órától lép fel Delhusa Gjon. 20.30-tól a Kanálgép koncertezik, 22 órától pedig a Spontán Zenekar.Május 1., hétfő7 órától zenével ébreszti a várost a fúvószenekar. 8 órától kezdődik a főzőverseny. 9 órától a kyoku-shin karate egyesület, 9.30-tól pedig a Kebtanoda egyesület tart bemutatót. 14 órától 18 óráig kézműves-foglalkozásra várják a kicsiket. 13 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 13.30-kor a Röpülj Páva Kör és a László Imre Baráti Kör népdalokat és nótákat ad elő. 14 órától a Dalma Dance Club táncosai lépnek fel. 14.30-tól a Léghajó Meseszínház ad elő egy mesejátékot. 16 órakor 4 Miriggyel jelentkezik az Irigy Hónaljmirigy.