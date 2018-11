Majd ha fagy, de akkor már késő - mutatjuk, mit tegyen meg mindenképp a fagy előtt otthon, a kertben vagy a nyaralóban

Szétfagyott óra a vízműveknél. Cseréjük is pénzbe kerül. Fotó: Frank Yvette

Jótanács: szedjük ki a faleveleket az ereszcsatornából! Fotó: Schmidt Andrea

Kerti tennivalók



Gondoljunk a növényeinkre is: a rózsák tövét például szénával vagy falevelekkel borítsuk be, a virághagymákat szedjük ki a földből, fűszernövényes kertünket pedig ültessük át balkonládákba, és költöztessük be a konyhába! Fűnyírást idén már ne tervezzünk, a kerti gépeinket tisztítsuk meg, és ezeket is vigyük csapadék- és fagymentes helyre! A muskátlikat – ha lehet – próbáljuk meg átteleltetni a pincében vagy a kamrában!

Hiába volt példátlanul száraz az idei ősz, locsolni már biztosan nem kell, zárjuk el nyugodtan a kerti csapokat, nehogy elfagyjanak! A tömlőkből is engedjük ki a vizet, tekerjük fel, csomagoljuk be és vigyük zárt helyre!A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben és -hálózatban, ezért a kemény fagyok közeledtével el kell végezni a rendszer víztelenítését, téliesítését.– A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, hiszen a kellő odafigyelés nélkül a csövek vagy a vízmérők szétfagyhatnak – mondja Balaton Krisztina, a Szegedi Vízmű kommunikációs vezetője. A sérült aknafedlapot érdemes kicserélni, illetve hungarocellel, pléddel vagy kartondobozdarabokkal szigetelni – bár az utóbbi kettő, ha elázik, már nem az igazi. Fontos, hogy a tél folyamán többször is ellenőrizzük, nincs-e víz az aknában, sértetlen-e a mérőóra, és a fedél is jól záródjon.A pincében és a zárt helyen is lehetnek vízmérők, -vezetékek, érdemes ellenőrizni az ablakok záródását, szigetelését. Víztelenítsük a vezetékeket, ha nem használjuk! Az otthonunk mellett ne feledkezzünk meg nyaralónkról sem! A hétvégi házakat áramtalanítsuk, zárjuk el a főcsapot, a csöveket víztelenítsük úgy, hogy nyitva hagyjuk a csapot, és leengedjük a bojlerek és a WC tartályát! – Évente országosan több tízezer mérő fagy szét, sok millió liter víz folyik el, és ez mind megelőzhető lenne – hangsúlyozza Balaton Krisztina.Érdemes felmennünk a tetőre és ellenőriznünk, hogy a cserepek nem mozdultak-e el, a megsérült darabokat minél hamarabb cseréljük ki, így elkerülhetjük a beázásokat. Az avarhullást követően ne felejtsük el kitakarítani az ereszcsatornát sem, hiszen nagyon hamar eldugíthatják a falevelek. Ezzel még nem vagyunk elkésve, ugyanis a fák is komoly lemaradásban vannak, ami a levélhullatást illeti. Az esetlegesen eltört ereszt cseréljük ki, így egy nagyobb esőnél sem fog a homlokzaton végigfolyni a csapadék.Ha a nyílászárócserénél kisebb beruházással szeretnénk elkerülni a hőveszteséget, vásároljunk felragasztható, ajtókhoz és ablakokhoz használható gumitömítéseket, amelyek fa és műanyag nyílászárókhoz egyaránt alkalmasak! Előfordulhat az is, hogy a keret és a fal között keletkezik olyan rés, amely huzatossá teszi otthonunkat, ezt a problémát – átmenetileg – egyszerű sziloplaszttal is lehet kezelni.A fűtési szezon már tart, ám sokan még nem ellenőriztették kazánjaikat a szakemberekkel. Mostanában nem is egyszerű velük időpontot egyeztetni, de ha vége van a szezon eleji csúcsnak, ez erősen javallott. Érdemes ugyanis minden évben kitakarítani a rendszert és a kéményt, és eljött az ideje a szén-monoxid-érzékelők üzembe helyezésének is. A néhány ezer forintért kapható eszközt olyan helyiségekbe hasznos felszerelni, ahol nyílt égésterű tüzelőberendezések találhatók – de erősen javallott a háló- és fürdőszobákba is.