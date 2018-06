Majdnem 4000 négyzetméteren várják a vásárlókat a Dorozsmai úton - szerdán nyit a szegedi Möbelix

Megtudtuk, az áruház több mint 20 ezer különböző árucikket kínál a bútoroktól a lakberendezési kiegészítőkig. – Nemcsak a kiállított bútordarabok vásárolhatók meg, hanem azoknak más változatai is, mivel a Möbelixben egyedi igényeket is kielégítenek. A vásárlás megkönnyítése érdekében különböző szolgáltatásokat kínálnak az új áruházban, az extra szolgáltatások közé tartozik az ingyenes 3D-s konyhatervezés is. – Egy számítógépes program segítségével megtervezzük vásárolóink konyháját, és a kész tervet a rendelkezésükre bocsátjuk. A házhoz szállított, megrendelt bútorokat igény esetén össze is szereljük. Törzsvásárlói programunkkal pedig egyedi kedvezményeket nyújtunk kiemelt vevőinknek – hangsúlyozta a marketingvezető.A Möbelix áruházlánc az XXXLutz csoport tagja, amelyet Magyarországon a Mömax áruházlánchoz hasonlóan az MMXH Lakberendezési Kft. üzemeltet. Míg a Mömax kedvező áron kínál modern, tetszetős termékeket, addig a Möbelix diszkont, alacsonyabb árkategóriájú, tradicionálisabb árukínálattal várja a vásárlókat. A Dorozsmai úti Möbelix holnap 7 és 21, az első két hétben 9 és 20, vasárnap pedig 10 és 18 óra között várja a vásárlókat.