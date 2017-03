Majdnem belehalt szülés után a fertőzésbe

Vizsgálja a klinikai központ



Az üggyel kapcsolatban a Szegedi Tudományegyetem Közkapcsolati Igazgatósága közleményben reagált. „A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ jogi képviselőjéhez 2017. február 24-én érkezett a páciens panasza és egyben kártérítési igénye, amelynek kivizsgálása a vonatkozó eljárásrend szerint valamennyi érintett betegellátó szervezeti egység bevonásával megkezdődött, annak eredményéről haladéktalanul tájékoztatni fogjuk a panaszost és jogi képviselőjét. A fentiekre tekintettel jelenleg az ügyről nem áll módunkban nyilatkozni."

Már feketedett, mire észrevették

Gyereket nevel csomókkal a hasában

A képernyőn a keresetlevél. 5 millió forintos kártérítési pert indított Lilla. Fotó: Karnok Csaba

– Tavaly júliusban született meg Szilveszter. A 29. hétre érkezett, a koraszülés miatt császármetszéssel – kezdte történetét Dékányné Eperjesi Lilla . – A műtét után, a megfigyelőben, amikor az egyik nővér rendezkedett körülöttem, kiverte az egyik csövet a hasamból, ami a műtét miatt volt benne. Láttam, hogy kiesett a földre, ő azonban visszatette. Erre egyébként három tanúm is van.Az asszony akkor ugyan ennek nem tulajdonított jelentőséget, estére azonban rosszul lett. – Másnapra magas lázam és fájdalmaim voltak, de három napig nem foglalkoztak velem – mondta Dékányné Eperjesi Lilla, aki szerint a sebét is csak egyszer, a műtét másnapján nézték meg. Végül az ügyeletes orvos kért bőrgyógyász szakvéleményt, amikor pedig lebontották róla a kötést, kiderült, hogy a bűzlő heg már el is feketedett. Azonnal mentőt hívtak, és átszállították a sebészeti klinikára, ahol egy 30-szor 15 centiméteres darabot vágtak ki az asszony hasából.Kiderült, hogy az anyukát gázgangréna, más nevén sercegő üszök fertőzte meg, amelynek baktériuma legtöbbször sárral, földdel szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe. A gyorsan szaporodó baktériumok felemésztik a szöveteket. Mivel azonban csak oxigéntől elzárt területen maradnak életképesek, az asszony másfél hétig nyitott hasfallal feküdt a klinikán. Ez volt az egyetlen esélye. Így is csoda, hogy túlélte a fertőzést. A gázgangréna ugyanis 24–48 órán belül végez a betegekkel.– Az utolsó napon már annyira rosszul voltam, hogy biztos voltam benne, nincs sok hátra. Szilveszter édesapját is megkértem már, hogy nevelje fel a fiunkat. Ha nem bontják ki a kötést a nőgyógyászati klinikán, valószínűleg már nem élnék.

Zárójelentés, kérdőjelekkel

Lilla felépülése három hónapig tartott, teljesen azonban mostanra sem gyógyult meg. – Tele van csomókkal a hasam, bizonyos mozdulatokra pedig annyira begörcsöl, hogy percekig mozdulni sem tudok. Így a fiamat sem tudom egyedül ellátni, sokszor felemelni sem merem, nehogy éppen akkor törjön rám a fájdalom – mesélte az anyuka, aki úgy döntött, bepereli a klinikát.– Borzasztó sokat szenvedtem. Szülni mentem, és az életemért küzdöttem. Biztos vagyok benne, hogy vagy a császármetszés, vagy a leesett cső miatt fertőződtem meg, vagyis nem történhetett más, mint hogy a személyzetből valaki hibázott. Éppen ezért feljelentést tettem a rendőrségen. Miután azonban onnan az a válasz érkezett, hogy az orvos szakértő szerint nem történt fertőzés, ügyvédet fogadtam, és 5 millió forintos kártérítési pert indítottam – mondta az asszony, aki külön felháborítónak tartja, hogy a zárójelentésen nem szerepel, miért szállították át a sebészeti klinikára. – Emellett azt sem tudom, ki végezte el a császármetszést, ugyanis az sincs rajta a lapjaimon. Volt fogadott orvosom, de nem ő volt bent a műtőben – tette hozzá Dékányné Eperjesi Lilla.