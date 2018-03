Majdnem dupla annyi baleset volt az M5-ösön, mint két éve

Az M5-ös autópályán 94 baleset történt a KSH adatai szerint 2017-ben, ezek közül 39 súlyos, 48 pedig könnyű sérüléses eset volt, míg hét halálos balesetet regisztráltak a Szegedet és Budapestet összekötő sztrádán. Ezzel az ország összes útja közül az M5-ösön történt a tizenegyedik legtöbb baleset - Magyarroszág autópályái közül egyébként ez a negyedik helyet jelenti, ennél kevesebb csak az M0-son történt. - írjaHasonló statisztikával bír az 5-ös főút is: a regisztrált 93 balesetből 7 halálos, 28 súlyos, 58 pedig könnyű sérüléssel járt, a "rangsorban" pedig csak a 2-es főúton történt kevesebb baleset.A portál idézi a két évvel korábbi adatokat is: ebből kiderül, akkor az M5-ös autópályán történt a legkevesebb baleset, viszont az is látszik, hogy hasonlóan a többi sztrádához, az M5-ösön is emelkedett a balesetek száma: kvázi megduplázódott, hiszen az 56-hoz képest tavaly 94 baleset történt.